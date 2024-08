Der Goldpreis befindet sich im Aufwärtstrend, angetrieben durch eine schwächelnde US-Währung, sinkende Zinserwartungen und geopolitische Spannungen. Insbesondere die wachsende Nachfrage aus Indien und die Möglichkeit weiterer Zinssenkungen in den USA unterstützen den Preisanstieg. Experten prognostizieren, dass Gold in den kommenden Monaten neue Höchststände erreichen könnte, was es zu einem attraktiven Anlageobjekt macht.Dollar-Schwäche ...

