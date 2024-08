Weimar (ots) -ARD Kultur setzt seine "Buch-Lounge"-Tour durch Deutschland fort und kommt am 22. November 2024 für ein Heimspiel nach Weimar. Gemeinsam mit der Klassik Stiftung Weimar lädt ARD Kultur zu einem unterhaltsamen Literaturabend in den Bücherkubus der Herzogin Anna Amalia Bibliothek ein. Als Gäste begrüßt Moderatorin Mona Ameziane den Bestseller-Autor Florian Illies und den Kunst-Comedian Jakob Schwerdtfeger. Tickets können ab sofort erworben werden.Die "Buch-Lounge" in Weimar verspricht einen inspirierenden Abend rund um Literatur und Kunst. Erstmals hat Moderatorin Mona Ameziane zwei Kunsthistoriker zu Gast, denen es beiden auf unterschiedliche Weise gelingt, Kunst leicht und unterhaltsam zu vermitteln.Florian Illies (Jahrgang 1971) ist bekannt für seine meisterhaften historischen Erzählungen und Epochenporträts. Sein neuestes Werk "Zauber der Stille" widmet sich dem Leben und Werk von Caspar David Friedrich. Sein Kunst-Podcast "Augen zu", den er gemeinsam mit dem ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo gestaltet, zählt zu den meistgehörten Podcasts im deutschsprachigen Raum.Jakob Schwerdtfeger (Jahrgang 1988) verbindet als Kunsthistoriker und Comedian auf einzigartige Weise Wissen und Unterhaltung. In seinem Buch "Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Kunst" nimmt er das Publikum mit auf eine ungewöhnliche Reisequer durch die Kunstgeschichte. Der Gewinner des "ARD Kultur Creators"-Wettbewerbs macht zudem auf Youtube und Instagram unterhaltsame Videos über Kunst.Die Veranstaltung am 22. November 2024 beginnt um 19 Uhr im Bücherkubus im Studienzentrum der Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Die Tickets für die Veranstaltung kosten 8 Euro und können online über den Ticketshop der Klassik Stiftung Weimar erworben werden: Tickets | Klassik Stiftung Weimar (klassik-stiftung.de) (https://tickets.klassik-stiftung.de/#/product/event/6050)Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Anfang 2025 erscheint das Gespräch als Podcast-Folge in der ARD Audiothek und auf ardkultur.de.Über ARD KulturARD Kultur ist die digitale Heimat für Kulturinteressierte. Auf ardkultur.de werden ausgewählte Kulturinhalte aus der ARD Audio- und ARD Mediathek kuratiert. Gemeinsam mit den ARD-Medienhäusern entwickelt ARD Kultur zudem innovative Eigen- und Ko-Produktionen. Darüber hinaus versteht sich ARD Kultur als Netzwerkpartner und Dialogpartner für Kulturinstitutionen und die Kreativbranche. ARD Kultur hat seinen Sitz in Weimar. Die Federführung von ARD Kultur liegt beim Mitteldeutschen Rundfunk.Pressekontakt:ARD Kultur, Kommunikation, Birgit Friedrichbirgit.friedrich@ardkultur.de, Telefon: 0172 - 35 81 282Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5851018