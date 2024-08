Lupfig, Schweiz (ots) -Die führende Schweizer Datacenter-Anbieterin Green baut auf dem Metro-Campus Zürich West ein weiteres Hochleistungs-Rechenzentrum. Die Nachfrage nach Rechenleistung hat sich stark erhöht.Green gibt heute den Baustart des vierten Datacenters auf dem Metro-Campus Zürich West bekannt. Am Hauptsitz des Unternehmens entstehen 5'526 m2 neue Datacenter-Fläche für sicheres und energieeffizientes Hochleistungs-Computing. Das entspricht 12 Megawatt Leistung für die Kundensysteme. Das Datacenter Zürich West 4 wird mit einer Abwärme-Auskopplung ausgerüstet, um die Region mit klimaneutraler Heizwärme zu versorgen.Nachfrage beschleunigt BaustartDie Nachfrage nach modernen Datacentern ist gross. Neue Technologien wie Künstliche Intelligenz und der Digitalisierungsschub über sämtliche Branchen hinweg fordern mehr Rechenleistung und generieren mehr Datenvolumen. Gleichzeitig nimmt die Auslagerung von unternehmenseigenen Datacentern zu - viele Unternehmen bauen eigene Rechenzentren ab, weil sie nicht mehr ausreichend Kapazität, Flexibilität und Energieeffizienz bieten. «Wir stehen am Anfang einer weiteren Investitionswelle», erklärt Roger Süess, CEO von Green und ergänzt: «Mit unserem Investitionsprogramm verdoppeln wir unsere Datacenter-Kapazitäten in den nächsten zwei bis drei Jahren erneut. Moderne und effiziente Datacenter sind eine wichtige Voraussetzung, damit Unternehmen die Digitalisierung nachhaltig und zukunftssicher umsetzen können.»Wärmeverbund-unterstützte DatacenterGreen richtet ihre Datacenter-Architektur auf eine hohe Energieeffizienz und künftige Anforderungen für Hochleistungs-Computing aus. Datacenter Zürich West 4 wird mit einer Abwärme-Auskopplung ausgerüstet. Die Abwärme der Kundensysteme wird in den neuen Wärmeverbund Naturenergie Eigenamt fliessen, den IBB Energie AG betreibt. Für die Kühlung nutzt Green zudem natürliche Kühlung (Freecooling) aus der Umgebungsluft und minimiert dadurch den Energieverbrauch. Raumdesign, Anlagen und Steuerung entsprechen der neusten energiesparenden Referenzarchitektur von Green. Zudem ergänzen Photovoltaik-Anlagen das Konzept.Eckdaten:- Hochleistungs-Datacenter der neusten Generation- Inbetriebnahme: 2026- 5'526 m2 Datacenter-Fläche- Rund 2'000 m2 Bürofläche- Klimaneutrale Heizwärme für die Region- 100% erneuerbare Energie im Datacenter-BetriebDie Schweiz ist ein etablierter Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort, der künftig noch stärker auf digitale Innovation setzen wird, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu behaupten. Zudem ist die Schweiz auch als Datenstandort innerhalb Europas attraktiv. Die mittelfristigen Prognosen gehen von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Datacenter-Kapazitäten aus. Deshalb evaluiert Green bereits neue Standorte für die nächste Phase ihrer Expansion.Bildmaterial-Download.Über GreenPressekontakt:Medienstelle Green:+41 56 460 23 80medien@green.chOriginal-Content von: Green Datacenter AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152183/5851045