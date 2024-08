CARLSBAD, Kalifornien, Aug. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Natural Alternatives International, Inc. (NAI) und CarnoSyn® Brands werden auf dem 46. ESPEN-Kongress für klinische Ernährung und Stoffwechsel vom 7. bis 10. September 2024 in Mailand, Italien, ausstellen. ESPEN 2024 bietet eine einzigartige Plattform für Unternehmen, um innovative wissenschaftliche Erkenntnisse im Bereich der klinischen Ernährung und des Stoffwechsels zu präsentieren und weiterzugeben und die Zusammenarbeit mit Ärzten, Diätassistenten, Apothekern, Ernährungswissenschaftlern, Wissenschaftlern und Krankenpflegern zu fördern.



Das Team von NAI und CarnoSyn® Brands wird am Stand Nr. 16 zur Verfügung stehen, um die neuesten klinischen Erkenntnisse zu TriBsyn zu erörtern, einer zum Patent angemeldeten Formel, die eine geschützte Technologie nutzt, um die Bioverfügbarkeit und Absorption von Beta-Alanin zu erhöhen und gleichzeitig das häufige Gefühl der Parästhesie, das mit wirksamen Beta-Alanin-Dosierungen verbunden ist, wirksam zu beseitigen. TriBsyn bietet neue Möglichkeiten, bisher unerschlossene Verbraucher zu erreichen, von älteren Erwachsenen bis hin zu Veganern und allen, die sich für Wellness interessieren. Die Kongressteilnehmer sind eingeladen, den Stand zu besuchen, um mehr über diese neue Produktinnovation zu erfahren.

Aaron Starr, Vice President von CarnoSyn® Brands, erklärte: "Wir freuen uns, TriBsyn auf dem diesjährigen ESPEN-Kongress für klinische Ernährung und Stoffwechsel vorzustellen und die Details der klinisch bewährten Formel zu erläutern. Es gibt einen steigenden Bedarf und eine wachsende Nachfrage nach Lösungen für gesundes Altern und Wellness, und dieser patentrechtlich geschützte Carnosin-Booster ist ein Wendepunkt in der Kategorie der Nahrungsergänzungsmittel sowie der angereicherten und medizinischen Lebensmittel, die sich auf die Vitalität der Muskeln, die kognitive Leistungsfähigkeit und die Unterstützung des Anti-Aging konzentrieren."

Im Anschluss an ESPEN wird das Team an dem 20. Kongress der Europäischen Gesellschaft für Geriatrie (EuGMS) vom 18. bis 20. September in Valencia, Spanien, teilnehmen.

Weitere Informationen über TriBsyn finden Sie am ESPEN-Stand Nr. 16 oder auf www.tribsyn.com.

Über CarnoSyn® Brands:

CarnoSyn® Brands vertreiben drei klinisch untersuchte, patentierte Inhaltsstoffe, die exklusiv von Natural Alternatives International, Inc. angeboten werden: CarnoSyn® Beta-Alanin-Pulver mit sofortiger Freisetzung, SR CarnoSyn® Beta-Alanin-Tabletten mit verzögerter Freisetzung und TriBsyn Pulver. Im Jahr 2019 erhielt CarnoSyn® Beta-Alanin erfolgreich den NDI-Status von der FDA und den selbstbestätigten GRAS-Status. Weitere Informationen über die neueste Innovation, TriBsyn, finden Sie unter www.tribsyn.com.

Über NAI:

NAI, mit Hauptsitz in Carlsbad, Kalifornien, ist ein führender Formulierer, Hersteller und Vermarkter von Nahrungsergänzungsmitteln und bietet seinen Kunden strategische Partnerschaftsdienste an. NAIs umfassender partnerschaftlicher Ansatz bietet den Kunden eine breite Palette innovativer Ernährungsprodukte und -dienstleistungen, einschließlich wissenschaftlicher Forschung, geschützter Inhaltsstoffe, kundenspezifischer Ernährungsproduktformulierung, Produkttests und -bewertung, Marketingmanagement und -unterstützung, Verpackungs- und Verabreichungssystemdesign, behördlicher Überprüfung und Unterstützung bei der internationalen Produktregistrierung. Für weitere Informationen über NAI besuchen Sie bitte www.nai-online.com.

Kontakt:

Renee Michaelson

Director of Global Marketing

NAI/CarnoSyn® Brands