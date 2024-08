SMS, E-Mails oder Anrufe vom Arbeitgeber in der Freizeit ablehnen? In Australien ist das jetzt qua Gesetz erlaubt. Das "right to disconnect" soll Beschäftigten den Rücken stärken. Damit das funktioniert, braucht es allerdings mehr als ein Gesetz, findet unsere Autorin. Ach Sommerurlaub. Sonne, Strand, leckeres Essen - und dann vielleicht doch wieder ein Anruf aus dem Unternehmen? Ein australisches Gesetz legt seit Neuestem fest, dass Angestellte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...