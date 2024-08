© Foto: Jens Büttner/dpa



Die Aktien des Windpark-Projektierers PNE haben nach einem massiven Kursrutsch in der vergangenen Woche am Montag zur Erholung angesetzt. Die Aktien des Windpark-Projektierers PNE setzen nach einem massiven Kursrutsch in der vergangenen Woche ihre Erholung in der neuen Wochen fort. Am frühen Nachmittag legen die Papiere fast 5 Prozent auf 12,50 Euro zu, nachdem sie die Vorwoche mit einem Minus von 15 Prozent beendet hatten. Per Hornung Pedersen, Vorstandsvorsitzender der PNE AG, erklärte: daraufhin "Wir sehen keinen nachvollziehbaren Grund für den Kursrutsch. Unsere operative Entwicklung verläuft planmäßig, und wir sind zuversichtlich, unsere Ziele zu erreichen." Tipp aus der …