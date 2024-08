Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 40/24Samstag, 28.09.Bitte Folgenänderung und Zeitkorrektur beachten:5.10 Terra Xplore Bitte geänderte Folge beachten:Hustle Culture - arbeiten bis zum Umfallen?(ZDF 27.8.2023)Deutschland 20235.35 Terra X-6.20 Deutschland bei NachtLand("Terra Xplore: Wie gefährlich sind Fledermäuse in Deutschland?" entfällt.)Sonntag, 29.09.Bitte Zeitkorrekturen beachten:6.20 Terra XUnsere WälderEin Jahr unter Bäumen7.05 Terra XUnsere WälderDie Sprache der Bäume7.50 Terra XUnsere WälderIm Reich des Wassers8.35 Terra XFaszination DeutschlandDer Weg des Wassers9.15 Terra XFaszination DeutschlandDie Spur des Feuers10.00 Terra XDeutschland bei NachtStadt10.45 Terra XDeutschland bei NachtLand11.30 Terra XEin Moment in der GeschichteDie Varusschlacht12.15 Terra XEin Moment in der GeschichteDie Völkerschlacht bei Leipzig13.00 Terra XEine kurze Geschichte über ...Das Mittelalter13.40 Terra XEine kurze Geschichte über ...Die Hexenverfolgung14.25 Terra XZeitreise HeimatMünchen15.10 Terra XZeitreise HeimatHamburg15.55 Terra XZeitreise HeimatBerlin16.40 Die glorreichen 10Die größten Wendepunkte der deutschen Geschichte(vom 2.10.2016)17.25 Kinder der Einheit1. KohleVierteilige Doku-Talk-Reihe17.45 Kinder der Einheit2. LiebeVierteilige Doku-Talk-Reihe(Weiterer Ablauf ab 18.05 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5851093