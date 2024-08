Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Performance in den verschiedenen Segmenten des Euro-Anleihemarktes war in der Vorwoche ähnlich wie bei Aktien steigender Risikofreude geprägt, so die Analysten der DekaBank.Entsprechend hätten High Yield-Anleihen und italienische Staatsanleihen outperformt, während sich Bundesanleihen schwach entwickelt hätten. Die 10-jährigen Bundrenditen sollten sich weiter seitwärts bewegen und Impulse für einen weiteren "Rutsch" nach unten in Richtung der 2%-Marke müssten aus Sicht der Analysten der DekaBank vor allem vom US-Markt kommen, was im Vorfeld der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am 6. September unwahrscheinlich erscheine. Die Neuemissionstätigkeit bei Staatsanleihen aus der Eurozone werde in dieser Woche leicht auf etwa 15 Mrd. EUR ansteigen. Angesichts hoher Fälligkeiten und Kuponzahlungen aus Italien (etwa 25 Mrd. EUR) sei die Neuemissionstätigkeit in der Eurozone in dieser Woche damit erneut negativ, was die allgemeine Kursentwicklung stützen sollte. (26.08.2024/alc/a/a) ...

