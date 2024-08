Bonn (www.anleihencheck.de) - In Japan werden am Freitag die Einzelhandelsumsätze für Juli, das Verbrauchervertrauen für August und die Inflationsdaten für Tokio veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.Das Verbrauchervertrauen habe sich in den vergangenen Monaten allmählich verbessert, und der Konsum der privaten Haushalte habe sich aufgrund der kräftigen Lohnerhöhungen zu Beginn dieses Jahres erholt. Die Analysten seien der Meinung, dass sich sowohl das Verbrauchervertrauen als auch die Einzelhandelsumsätze weiter verbessern könnten. ...

