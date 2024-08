Bonn (www.anleihencheck.de) - Das Highlight unter den US-Daten dieser Woche ist die am Freitag veröffentlichte Kern-PCE-Rate für Juli - das von der FED bevorzugte Maß für die Inflation, so die Analysten von Postbank Research.Es werde erwartet, dass sowohl die Jahres- als auch die Monatsrate gegenüber Juni (2,6% ggü. Vorjahr bzw. 0,2% ggü. Vormonat) unverändert bleiben würden. Im Gegensatz zu den noch vor einigen Wochen herrschenden zunehmenden Rezessionsängsten hätten die jüngsten Daten dazu beigetragen, die Erwartungen hinsichtlich einer "weichen Landung" zu verstärken. In den Wochen vor der FOMC-Sitzung im September stünden jedoch noch einige wichtige Datenveröffentlichungen an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...