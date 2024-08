Holtway Global Hedge Pte. Ltd.: Stärkung globaler Investoren durch Zugang zu vielversprechenden Börsengängen, einschließlich erwarteter Chancen in der Raumfahrttechnologie

Pioneering Access to Tomorrow's Market Leaders in Space Technology and Beyond

Holtway Global Hedge, eine führende globale Vermögensverwaltungsfirma mit über 3 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen, bekräftigt heute sein Engagement, seinen Kunden Zugang zu vielversprechenden Börsengängen (IPOs) zu bieten. Sollte es verfügbar werden, bereitet die Firma ihre Kunden aktiv auf erwartete Chancen in aufstrebenden und innovativen Sektoren vor, einschließlich des heiß diskutierten SpaceX-IPO.

"Bei Holtway Global Hedge verstehen wir die transformative Kraft von bahnbrechenden Unternehmen, die an die Börse gehen", sagte Kian Tan, CEO von Holtway Global Hedge. "Wir sind bestrebt, unseren Kunden die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum dieser innovativen Unternehmen teilzuhaben. Unsere Expertise liegt in der Identifizierung und Bewertung von vielversprechenden IPOs in verschiedenen Sektoren, und wir sind besonders begeistert von den Perspektiven im aufstrebenden Sektor der Raumfahrttechnologie, verkörpert durch Unternehmen wie SpaceX."

Holtway Global Hedges tiefes Verständnis für globale Märkte, gepaart mit rigoroser Forschung und Analyse, ermöglicht es der Firma, IPOs zu identifizieren und zu bewerten, sodass die Kunden auf diese Investitionsmöglichkeiten vorbereitet sind, sobald sie sich ergeben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Unternehmen an der Spitze der Innovation, wie SpaceX, das die Raumfahrttechnologie und die Satelliten-Internetkonnektivität revolutioniert und Investoren erhebliches Wachstumspotenzial bietet.

Mit einer starken Präsenz in Singapur und einem globalen Büro in Kanada bietet Holtway Global Hedge umfassende Vermögensverwaltungs- und Investitionsdienstleistungen für vermögende Privatpersonen und Familien in wichtigen Märkten in Asien, Europa und Nordamerika an. Ihr Team von über 40 Finanzberatern und Partnern verfügt über eine kollektive Erfahrung von über 250 Jahren in der Vermögensplanung, im Investmentmanagement und in der Navigation durch komplexe globale Märkte. Diese Expertise ermöglicht es ihnen, personalisierte Strategien zu entwickeln, die auf die einzigartige finanzielle Reise jedes Kunden zugeschnitten sind.

"Wir verfolgen einen kundenzentrierten Ansatz und stellen sicher, dass jede Anlagestrategie mit den finanziellen Zielen und der Risikotoleranz unserer Kunden übereinstimmt", fügte Tan hinzu. "Unser Ziel ist es, unsere Kunden zu befähigen, fundierte Entscheidungen zu treffen und diversifizierte Portfolios aufzubauen, die Zugang zu aufregenden IPOs in Sektoren wie Raumfahrttechnologie und anderen aufstrebenden Industrien bieten."

