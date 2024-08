Bitcoin hat seit Wochen mal wieder die Marke von 65.000 US-Dollar überschritten - jedenfalls zeitweise. Die steigende Nachfrage nach US-ETFs und Anzeichen einer Lockerung der Geldpolitik durch die Fed waren entscheidend.Der größte digitale Vermögenswert stieg am Montag für kurze Zeit auf 65.030 US-Dollar, fiel jedoch später auf unter 64.000 US-Dollar zurück. In den vergangenen Tagen verzeichnete Bitcoin einen Anstieg von über 8 Prozent - den stärksten seit Mitte Juli. Fed-Chef Jerome Powell deutete am Freitag an, dass die Zentralbank bereit sei, die Leitzinsen zu senken. Dies könnte die Liquidität auf den globalen Märkten verbessern. Tipp aus der Redaktion: Im neuen kostenlosen Report wird …