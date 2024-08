Xuzhou, China (ots/PRNewswire) -XCMG hat sich zum Ziel gesetzt, kontinuierlich maßgeschneiderte Produktlinien zu entwickeln, um die steigende Nachfrage nach elektrisch betriebenen Baumaschinen in Europa zu befriedigen.XCMG Machinery (XCMG, SHE: 000425), ein führender Hersteller von Baumaschinen, hat kürzlich fünf kundenspezifische XE19E Elektrobagger nach Deutschland geliefert. Dieser Schritt steht im Einklang mit der steigenden Nachfrage nach emissionsreduzierenden Baumaschinen für städtische Projekte in ganz Europa.Die Auslieferung der Elektrobagger ist ein wichtiger Schritt zur Erfüllung der strengen Emissionsvorschriften der europäischen Städte. Das Modell XE19E, das auf der bauma München 2022 als einer von 13 speziell für die Region entwickelten Baggern erstmals vorgestellt wurde, verfügt über fortschrittliche Features wie eine Schnellladefunktion, die die Betriebseffizienz und die Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Arbeitsbedingungen verbessern.Das auf Europa zugeschnittene Modell umfasst "Over the Air" Software-Upgrade-Funktionen, die auf die regionalen Betriebsanforderungen zugeschnitten sind. Die Leistungsdaten und Einsatzmöglichkeiten werden die Effizienz von Aushubarbeiten erheblich steigern und die Energiekosten im Vergleich zu herkömmlichen Dieselmotoren um 70 % senken.- Der XE19E arbeitet auf einer 51,2-V-Niederspannungsplattform, die mit Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien ausgestattet ist. So ist gewährleistet, dass keine Kohlenstoffemissionen entstehen und gleichzeitig hohe Sicherheitsstandards eingehalten werden.- Dieses Modell eignet sich aufgrund seines geringen Vibrations- und Geräuschpegels besonders für lärmempfindliche Bereiche.- Die wichtigsten Hydraulikkomponenten sind mit modernster Technologie ausgestattet, die den Energieverbrauch minimiert und gleichzeitig die Reaktionsgeschwindigkeit und Steuerungspräzision maximiert. Die Synergie zwischen Elektromotor und Hydrauliksystem optimiert die Energienutzung und sorgt für eine ausreichende Hydraulikversorgung aller Arbeitsgeräte, was die Arbeitseffizienz insgesamt erhöht.- Darüber hinaus kann der Ausleger des Baggers seitlich geschwenkt werden, und er verfügt serienmäßig über einen teleskopisch einziehbaren Unterwagen, der die Anpassungsfähigkeit an verschiedene Geländeformen verbessert.- Konstruktive Optimierungen und ergonomische Verbesserungen sorgen für Zuverlässigkeit bei längeren Einsätzen und verbessern gleichzeitig den Bedienerkomfort.- Dank seiner Vielseitigkeit kann der XE19E mehrere Funktionen ausführen, z. B. Grabenaushub, Ausbaggern, Bohren von Löchern und Anpflanzen von Bäumen. Er eignet sich für Szenarien, die von Gemüsegewächshäusern, Landschaftsbau, Lebensmittelverarbeitung, Abbrucharbeiten in Gebäuden bis hin zum Pflügen von Ackerland reichen.Der XE19E Elektrobagger ist die neueste elektrisch betriebene Baumaschine, die XCMG Machinery in diesem Jahr ausgeliefert hat. Allein 2023 betrug der Umsatz von XCMG mit Produkten mit neuen Energiekonzepten rund 1,8 Mrd. USD und damit mehr als 12 % des Gesamtumsatzes - bei einer beeindruckenden Wachstumsrate von 101 %. Als führendes Unternehmen in der Branche hat XCMG mehr als 300 vor- und nachgelagerte Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien mobilisiert. Das Unternehmen hat wesentlich dazu beigetragen, dass in diesem Ökosystem ein jährlicher Produktionswert von mehr als 2,8 Mrd. USD erwirtschaftet wurde.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2489261/A_Batch_XE19E_Electric_Excavators_Tailor_Made_European_Market_Have_Been.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xcmg-liefert-maWgeschneiderte-elektrobagger-nach-europa-und-fordert-damit-umweltfreundliches-bauen-302230455.htmlPressekontakt:Wang Lin,xcmg_media@163.comOriginal-Content von: XCMG Machinery, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167468/5851230