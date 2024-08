Aktueller Marktstatus und Kursanalyse

Die Rwe-Aktie verzeichnete am heutigen frühen Morgen auf der XETRA-Handelsplattform eine minimale Bewegung und stand bei 32,06 EUR. Der Höchstkurs des Tages belief sich auf 32,08 EUR, während der niedrigste Kurs bei 32,00 EUR lag. Bei 32,00 EUR eröffnete die Aktie den Handelstag, mit einem aktuellen Handelsvolumen von 18.091 Rwe-Aktien. Rückblickend erreichte die Aktie am 14.12.2023 ihr 52-Wochen-Hoch mit 42,33 EUR, was 32,03 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Der tiefste Stand in den letzten 52 Wochen wurde am 20.03.2024 mit 30,08 EUR verzeichnet, somit liegt der aktuelle Kurs 6,18 Prozent über diesem Tiefstand.

Gewinn- und Dividendenaussichten

Im Jahr 2023 zahlte Rwe eine Dividende von 1,000 EUR je Aktie, und für das laufende Jahr erwarten Experten eine Steigerung auf 1,09 EUR. Analysten prognostizieren einen durchschnittlichen Kurszielwert von 47,22 EUR. Die Finanzzahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal zeigen ein Ergebnis je Aktie von 2,81 EUR, deutlich höher als die 0,53 EUR des Vorjahresquartals. Der Umsatz erreichte 4,59 Mrd. EUR, was einem Rückgang von 16,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 5,48 Mrd. EUR entspricht. Die nächste Bilanzvorlage wird für den 13.11.2024 erwartet, wobei für das Geschäftsjahr 2024 ein Gewinn von 2,79 EUR je Aktie in Aussicht steht.

