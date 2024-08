Wasser wird in Trockenperioden zusehends knapp. Abwasser nicht. Dass man Wasser recyceln kann, zeigen inzwischen internationale Initiativen - auch in der EU. Die ISS, Windhuk in Namibia und El Paso in Texas - es gibt viele Orte auf der Welt, an denen Menschen Abwasser trinken, weil es nicht genug frisches Trinkwasser gibt. Der Mangel brachte Ingenieure dazu, das, was in der Kanalisation treibt, wieder in ein möglichst sauberes Getränk zu verwandeln. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...