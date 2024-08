Erst eine gedrosselte E-Auto-Produktion, dann ein Einstellungsstopp, später fehlten Elektromotoren - lange Zeit gab es aus dem VW-Werk Emden einige negative Nachrichten. Doch jetzt steigt die Zuversicht: VW will 2025 in Emden 50.000 Elektroautos mehr bauen als noch in diesem Jahr. Wie die "Nordwest-Zeitung" unter Berufung auf Unternehmensangaben berichtet, sollen in Emden ab dem kommenden Jahr nach dem Auslaufen des Arteon nur noch Elektroautos gebaut ...

