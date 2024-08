DJ VCI-Präsident Markus Steilemann für zweite Amtszeit nominiert

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Präsidium des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) hat den Covestro-Chef Markus Steilemann für eine zweite Amtszeit als Präsident nominiert. Die Wahl des Präsidenten durch die Vertreter der Mitgliedsunternehmen des Branchenverbandes ist anlässlich des "Chemie & Pharma Summits" am 12. September 2024 in Berlin geplant, wie der VCI mitteilte. Steilemann gehört dem VCI-Vorstand seit März 2020 an und führt den Verband seit dem 30. September 2022 als Präsident. Zuvor hatte Steilemann das Amt eines Vizepräsidenten inne.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2024 09:25 ET (13:25 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.