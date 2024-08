Solana am Scheideweg: Diese Faktoren könnten den Ausschlag geben

Nach den deutlichen Anstiegen letzte Woche zeigt sich Solana mit einer bullischen Entwicklung am Markt. Die vielversprechenden Preisbewegungen stehen jedoch im Widerspruch zu den Bedenken hinsichtlich der abnehmenden Netzwerkaktivität. Dennoch sollte dieser Faktor in den nächsten Tagen und Wochen besonders beobachtet werden, da er als möglicherweise ausschlaggebendes Kriterium nicht übersehen werden sollte.

Aktuelle Analyse

In den letzten 24 Stunden zeigt Solana eine hohe Volatilität zwischen 158 und 161,8 US-Dollar. Im 24-Stunden-Vergleich bleibt damit derzeit ein Plus von knapp einem Prozent, wobei die Währung mit einer sieben Tage Steigerung von 11,2 % den stärksten Gewinn unter den Top-5-Kryptowährungen verzeichnen kann. Ein wichtiger Bestandteil für den Anstieg waren definitiv auch die makroökonomischen Signale der US-Notenbank, denn die Anmerkungen von Jerome Powell haben die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September deutlich nach oben korrigiert. Neben Solana sind so auch nahezu alle anderen Top-100-Kryptowährungen deutlich in der Bewertung gestiegen.

Solana Preis aktuell, Quelle: www.coiunmarketcap.com

Allerdings stehen nun einige wichtige Widerstandsniveaus für den Solana-Kurs bevor. Das erste wichtige Niveau liegt bei rund 164 US-Dollar, welches schon Anfang August nicht überschritten werden konnte. Sollte dieses nachhaltig durchbrochen werden, könnte sich die Preisentwicklung in Richtung 220 US-Dollar weiterentwickeln, woraufhin bereits das Allzeithoch von 259 US-Dollar als wichtigste Widerstandsmarke auf den Solana-Kurs warten würde. Jedoch zeigen gerade die Netzwerkdaten ein anderes Bild für die fünftgrößte Kryptowährung.

Netzwerkaktivität rückläufig

Am auffälligsten ist der Rückgang bei den Transaktionsgebühren. So sind die Transaktionskosten von Solana am 25. August auf einen Wert von 468.800 US-Dollar gefallen, ein Wert, der zuletzt zu Beginn des Memecoin-Bullruns im März dieses Jahres erreicht wurde. Damit sind die Transaktionsgebühren auf der Solana-Blockchain um unglaubliche 75 Prozent gegenüber dem Höchststand am 8. August von 1,83 Millionen US-Dollar gefallen.

Solana Fees, Quelle: https://defillama.com/fees/solana

Das Allzeithoch lag am 18. März bei 5,08 Millionen US-Dollar, womit der Rückgang mehr als 90 Prozent beträgt. Während im März tausende Coins täglich gehandelt wurden, könnte dieser Rückgang ein Zeichen für eine Konsolidierung am Markt sein. Ein anderes Bild zeigen jedoch die technischen Indikatoren.

Technische Analyse

Die technische Analyse der Daten rund um Solana zeigt ein bullisches Momentum für den nächsten Monat. Aktuell handelt der Token über seinem 50- sowie 200-Tage-SMA, auch der Fear & Greed Index zeigt sich mit einem Wert von 55 gierig. Laut der Plattform CoinCodex: "Laut unserer aktuellen Solana-Kursprognose wird der Preis von Solana voraussichtlich um 14,76 Prozent steigen und bis zum 25. September 2024 einen Wert von 185,26 US-Dollar erreichen. Gemäß unseren technischen Indikatoren ist die aktuelle Stimmung bullisch, während der Fear & Greed Index einen Wert von 55 (Gier) anzeigt. Solana verzeichnete 13 von 30 (43 Prozent) grünen Tagen mit einer Preisvolatilität von 10,00 Prozent in den letzten 30 Tagen. Basierend auf der Solana-Vorhersage ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Solana zu kaufen."

Diese Analyse zeigt bullisches Momentum für den Coin, wobei für brauchbare Renditen einiges an Kapital oder ein längerfristiges Investment die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen. Für kurzfristige Gewinne könnte sich der neue Base Dawgz Token anbieten. Aktuell steht dieser kurz vor dem Ende des Vorverkaufs, womit sich eine optimale Renditemöglichkeit rund um den Launch-Hype ergeben könnte.

Hier zu Base Dawgz.

Dieser Memecoin wird nicht nur auf Solana, sondern wie der Name schon sagt, auch auf Base gelauncht. Um die Community und die Anzahl der möglichen Investoren noch weiter zu streuen, wird er außerdem auch auf Ethereum, BNB Smart Chain und Avalanche handelbar sein. Durch die Technologien von Portal Bridge und Wormhole werden die Barrieren für Meme-Token-Trader aufgehoben, und das teure Bridging beim Wechsel von Kryptowährungsblockchains entfällt.

In gut zwei Tagen endet der Vorverkauf, wobei noch immer eine Staking-Rendite von 781 Prozent APY geboten wird. Allerdings empfehlen einige Influencer und Experten, eher auf kurzfristige Gewinnmitnahmen zu setzen. So könnte man durch den Kauf von Vorverkauf-Token von einem schnellen Anstieg des Preises nach dem Launch auf den dezentralen Börsen profitieren.

Aktuell sind noch Token im Vorverkauf erhältlich. Mit dem Ende des Vorverkaufs in 52 Stunden schließt sich die Möglichkeit für alle Anleger, diese zu erwerben - somit wird auch der Launch bald danach stattfinden, was optimal zur aktuell bullischen Marktstimmung passt.

Hier zur letzten Chance, Base Dawgz Token noch zum Fixpreis im Vorverkauf zu sichern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.