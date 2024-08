EQS-Ad-hoc: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung

niiio finance group AG: Absicht der Mehrheitsaktionärin Neptune BidCo AG, den übrigen Aktionären ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot in Form eines Barangebots zu unterbreiten



26.08.2024 / 16:24 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Görlitz, 26.08.2024

Die Neptune BidCo AG mit Sitz in Frankfurt am Main ("Neptune BidCo"), Mehrheitsaktionärin der niiio finance group AG ("Gesellschaft"), hat die Gesellschaft heute darüber informiert, dass sie beabsichtigt, den übrigen Aktionären der Gesellschaft ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für Aktien der Gesellschaft zu unterbreiten (das "Angebot").

Die Neptune BidCo beabsichtigt danach, den Erwerb von bis zu 2.000.000 Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von 0,75 je Aktie anzubieten. Die Neptune BidCo hat darüber hinaus mitgeteilt, dass sie vorbehaltlich einer zusätzlichen Finanzierung daran interessiert ist, weitere Aktien der Gesellschaft zu erwerben, und dass sie sich das Recht vorbehalten wird, das Angebot während der Annahmefrist zu erweitern und auf weitere Aktien der Gesellschaft zu erstrecken. Die Annahmefrist soll gemäß Mitteilung der Neptune BidCo zunächst einen Monat betragen und voraussichtlich im September 2024 beginnen.

Das Angebot ist freiwillig und unterliegt nach Angaben der Neptune BidCo nicht den Regelungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG).

Laut Neptune BidCo ist die anfängliche Finanzierung des vorgenannten Angebots bereits gesichert.



Kontakt:

Heribert Steuer und Christian Ropel, Vorstand

E-Mail: ir@niiio.finance

Telefon: +49 35 81 / 374 99 - 0



Ende der Insiderinformation



