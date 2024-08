Starker Start in die Woche an der amerikanischen Börse. Bei knapp 80 Prozent der im S&P 500 gelisteten Unternehmen gab es Kursgewinne, wobei es vor allem die weniger prominenten Namen sind, die positiv herausstechen. DER AKTIONÄR hat mit seiner Titelstory "Ausbruch" vor vier Wochen ein gutes Timing bewiesen.Die Aussicht auf sinkende Zinsen lässt die Anleger mutiger werden - und bei amerikanischen Nebenwerten zugreifen. Der Russell 2000 klettert am Montag 0,7 Prozent auf 2.233 Punkte und nähert sich ...

