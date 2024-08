Original-Research: PORR AG - von Montega AG



26.08.2024

Einstufung von Montega AG zu PORR AG



Unternehmen: PORR AG

ISIN: AT0000609607



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.08.2024

Kursziel: 20,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck (CESGA)



Weiteres überzeugendes Quartal bringt PORR dem Margenziel schrittweise näher

PORR hat letzte Woche den H1-Bericht vorgelegt, der von einer weiteren Profitabilitätssteigerung und einer nach wie vor komfortablen Auftragslage des Baukonzerns zeugt.



[Tabelle]



Auftragseingang mehr als solide: Zwar reduzierte sich der Auftragseingang in Q2 um 24,2% yoy, doch war das Vergleichsquartal des Vorjahres durch den Mega-Auftrag für den Brenner Basistunnel (479,6 Mio. EUR) sowie weitere besonders große Aufträge (u.a. SuedLink; 215,0 Mio. EUR) beflügelt. Vielmehr stellten die Neuaufträge i.H.v. 1.917 Mio. EUR (Book-to-bill: 1,17x) den höchsten Wert der letzten vier Quartale dar und lagen bspw. um rund 19% über dem Niveau aus Q2/22. Vor allem das Segment DE verzeichnete mit einem Auftragsplus von knapp 80% yoy in Q2 eine starke Entwicklung. Hier wurde PORR u.a. von einem bereits langjährigen Kunden mit einem umfangreichen Datencenter-Projekt in der Nähe von Frankfurt beauftragt. Das genaue Volumen wurde nicht beziffert, da es sich nach Angaben des Vorstands aber um den größten Neuauftrag des ersten Halbjahres handelte, dürfte sich dieses im Bereich von mindestens 100 Mio. EUR bewegen. Der Auftragsbestand des Konzerns belief sich trotz der Stornierung eines Hochbau-Großauftrags in Berlin im dreistelligen Mio-Euro-Bereich per 30.06. auf 8.564 Mio. EUR (-4,8% yoy). In Anbetracht dessen und angesichts des für 2025 bekräftigten EBIT-Margenziels von 3% wird nach wie vor eine sehr selektive Projektakquise betrieben.



Profitabilität erneut verbessert: PORRs Kapazitäten waren in Q2 weiter voll ausgelastet. Bei stabilen Konzernumsätzen von 1.632,2 Mio. EUR (+0,4% yoy) zeigten sich die Aufwendungen für Material (-80 BP) und sbA (-60 BP) absolut und relativ zum Umsatz rückläufig, sodass der höhere Personalaufwand (+80 BP) überkompensiert wurde. Das EBIT verbesserte sich aufgrund dessen um 27,7% yoy auf 30,9 Mio. EUR, was eine Marge von 1,9% (Vj.: 1,5%) bedeutete. Neben der bestätigten FY-Guidance (moderate Leistungssteigerung, Erhöhung des Betriebsergebnisses) sieht der Vorstand nun auch die gesamte Branche vor einer Erholungsphase. So prognostiziert EUROCONSTRUCT für 2025 ff. wieder Wachstum in allen Bausegmenten. Im Tiefbau sollte sich der positive Trend mit einer erhöhten Wachstumsrate von 2,7% yoy fortsetzen (2024e: +2,2% yoy) und selbst im Wohnbau wird nach dem diesjährigen Einbruch (2024e: -6,0% yoy) für 2025 ein zarter Turnaround erwartet (+0,4% yoy).



Fazit: PORR bewegt sich weiter ohne Fehltritt auf dem erwarteten Pfad und die Visibilität erachten wir angesichts des vollen Orderbuchs, der abflauenden Inflationseffekte sowie der branchenseitigen Erholung als unverändert hoch. Wir bleiben vom Investment Case vollends überzeugt und bekräftigen das Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 20,00 EUR.

