Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA02115L2003 Alset AI Ventures Inc. 26.08.2024 CA0211551068 Alset AI Ventures Inc. 27.08.2024 Tausch 1:1

US7479065010 Quantum Corp. 26.08.2024 US7479066000 Quantum Corp. 27.08.2024 Tausch 20:1

© 2024 Xetra Newsboard