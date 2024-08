Die Aktie des chinesischen E-Autobauers XPeng hat im laufenden Jahr kein gutes Bild abgegeben und mehr als 50 Prozent korrigiert. Am vergangenen Dienstag sorgte dann der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte für einen weiteren Rücksetzer. Diesen nutzte Gründer und CEO He Xiaopeng, um einen deutlichen Vertrauensbeweis zu senden.Wie am Montag aus einer freiwilligen Mitteilung des Autobauers hervorgeht, hat He die Schwäche nach den Q2-Zahlen genutzt, um seine Beteiligung an XPeng erheblich auszubauen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...