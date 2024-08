© Foto: Hannes P Albert/dpa



E-Commerce-Gigant PDD Holdings greift mit seinen Earnings kräftig daneben. Die Aktie geht zum US-Handelsstart am Montag baden und verliert mehr als ein Viertel an Wert.Der Mutterkonzern hinter der Shopping-App Temu verfehlte die Umsatzerwartungen des Marktes, da die zurückhaltenden Konsumausgaben in China das Geschäft auf der Plattform Pinduoduo erheblich belasteten. Zuvor hatten auch die Konkurrenten Alibaba und JD.com die Erwartungen enttäuscht. Die schwächelnde Wirtschaft, anhaltende Probleme im Immobiliensektor und hohe Arbeitslosenzahlen haben das Vertrauen der chinesischen Verbraucher erschüttert, was sich negativ auf den Einzelhandel und die E-Commerce-Branche auswirkt. "Obwohl wir …