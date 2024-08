Mit viel Zinssenkungsfantasie aus Jackson Hole im Rücken nahm der Deutsche Aktienindex heute die Widerstandszone zwischen 18.600 und 18.800 Punkten in Angriff, um den Weg für neue Allzeithochs im weiteren Jahresverlauf freizumachen. Doch die wieder nachlassende Euphorie an der Wall Street über Powells Bestätigung der Zinswende im September bremste am Nachmittag auch die Kauflaune in Frankfurt etwas.

Doch eines steht fest: Nach dem Flash-Crash Anfang August ist der DAX wieder da angekommen, wo der ganze Spuk begann, und hat damit enorme Steherqualitäten bewiesen. Neue Rekorde dürften demnach nur eine Frage der Zeit sein. Ob Anleger nochmals die Möglichkeit zu einem günstigeren Einstieg in den Markt bekommen, darf zum aktuellen Zeitpunkt fast schon bezweifelt werden.

Grundsätzlich lässt sich zwar durch den US-Wahlkampf und die weiterhin angespannte geopolitische Lage Unsicherheit ableiten, doch die Anleger können sich spätestens seit der Rede des Fed-Chefs in Jackson Hole der Unterstützung der Notenbank sicher sein. Es war eine kraftvolle, unmissverständliche Botschaft, dass es für die Fed an der Zeit ist, ihren Schwerpunkt zu verlagern.

Die Inflationsbekämpfung ist praktisch Schnee von gestern. Die Aufrechterhaltung einer starken Konjunktur und eines intakten Arbeitsmarktes ist die Aufgabe der kommenden Monate. So kann die Börse auch die Turbulenzen rund um den Yen-Carry-Trade abhaken und sich wieder ganz auf die Unternehmen und deren Gewinnentwicklung konzentrieren. Hier steht am Mittwoch mit den Quartalszahlen des Highflyers Nvidia die nächste Bewährungsprobe an.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.