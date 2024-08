Mannheim (ots) -Die Berliner Wasserbetriebe ersetzen das alte Klärwerk in Stahnsdorf mit modernsten Reinigungstechniken. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2036 mit einer Dimension von ca. 200.000 m3 SBR-Volumen und 12 Reaktoren geplant.In Zusammenarbeit mit HOLINGER sowie Sweco wird AFRY im Rahmen der INGE H2SA unter der Federführung von HOLINGER das neue Klärwerk gemeinsam nach den höchsten Standards planen und errichten.Das Klärwerk in Stahnsdorf, das älteste der sechs Klärwerke der Berliner Wasserbetriebe, ist seit 1931 in Betrieb und hat eine Kapazität von rund 52.000 m³/Tag bei Trockenwetter. Etwa 44 Prozent des Abwassers stammen aus dem unmittelbaren Umland, hauptsächlich aus Potsdam, während ein weiterer Anteil aus dem Südwesten Berlins kommt. Mit dem Neubau soll die Kapazität verdoppelt werden, was es unter anderem ermöglicht, Abwasser umzuleiten und notwendige Wartungsarbeiten in anderen Klärwerken durchzuführen.Mit dem neuen Klärwerk wird somit nicht nur die Anschlusskapazität erhöht, sondern auch ein entscheidender Beitrag zur Steigerung der Effizienz und Nachhaltigkeit der Abwasserbehandlung in der Region geleistet. AFRY, HOLINGER und Sweco werden im Rahmen der INGE H2SA die Anlage mit modernster Technologie planen, deren Errichtung überwachen und dabei zukunftsweisende Standards in Bezug auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit setzen.Die Planungsarbeiten an dem Klärwerk werden in Kürze beginnen, der Baustart ist für 2029 vorgesehen und die Fertigstellung ist für Anfang 2036 geplant.Das Projektteam wird eng mit den lokalen Behörden und der Kommune zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass das Projekt reibungslos verläuft und den höchsten Ansprüchen gerecht wird.Ralf Janyga, Geschäftsbereichsleiter Wasser bei AFRY, betont: "Mit dem Auftrag für die Planung des Klärwerks in Stahnsdorf hat der Geschäftsbereich Wasser von AFRY eine großartige Aufgabe erhalten. Unsere Leistungen innerhalb der Planungsgemeinschaft werden mit vielen technischen Innovationen aufwarten und mit den modernsten Methoden der Planung und Abwicklung einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Wassergeschäftes von AFRY leisten."Über AFRYAFRY ist ein führendes europäisches Unternehmen für Ingenieur-, Design- und Beratungsdienstleistungen mit globaler Präsenz. Den Wandel zu einer nachhaltigeren Gesellschaft bringen wir als Unternehmen voran.Wir sind 19.000 engagierte Expertinnen und Experten in den Bereichen Infrastruktur, Industrie, Energie und Digitalisierung, die nachhaltige Lösungen für kommende Generationen schaffen.Making FutureÜber HOLINGERHOLINGER, mit Hauptsitz in Liestal (CH) ist ein internationales Ingenieurunternehmen und entwickelt Lösungen für die Herausforderungen im Wasserkreislauf. Mit mehr als 700 Mitarbeitenden an über 30 Standorten, entwickelt und begleitet sie in multidisziplinären Teams jährlich rund 2.000 Projekte in 20 Ländern. In den Fachkompetenzen Abwasser, Bau, Digitales Planen, Energie, Geologie, Siedlungsentwässerung, Umwelt / Nachhaltigkeit, Wasserbau und Wasserversorgung sind sie führend in der Entwicklung von Lösungen in der Schweiz, in Deutschland und in Luxemburg.Über HOLINGER Ingenieure GmbHSeit der Gründung im Jahr 2002 hat sich HOLINGER Deutschland als Tochterunternehmen der HOLINGER Gruppe zu einem erfolgreichen Unternehmen entwickelt. Rund 100 Mitarbeitende an 10 Standorten setzen sich täglich für zukunftsweisende Lösungen im Wasserkreislauf ein. Für Mensch und Natur. Für heutige und künftige Generationen.Über SwecoDie Sweco GmbH plant und gestaltet die nachhaltigen Städte und Gemeinden der Zukunft. Gemeinsam mit unseren Kunden und dem kollektiven Wissen unserer 22.000 Architekt*innen, Ingenieur*innen und anderer Expert*innen schaffen wir Lösungen, die sich mit der Urbanisierung befassen, die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen und unsere Gesellschaft nachhaltiger gestalten. Sweco ist der führende europäische Anbieter für Architektur- und Ingenieurdienstleistungen mit einem Umsatz von rund 2,5 Mrd. EUR pro Jahr. Das Unternehmen ist im NASDAQ OMX Stockholm AB gelistet.Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Ralf Janyga, Geschäftsbereichsleiter Wasser+49 160 36 65 920, ralf.janyga@afry.comMaria Holschuh, Head of Marketing & Country Communications+49 173 46 84 631, maria.holschuh@afry.comOriginal-Content von: AFRY Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168662/5851329