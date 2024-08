© Foto: Matthias Balk - picture alliance/dpa



Es fühlt sich an wie ein gespielter Witz. Meyer Burger schockt seine Anleger erneut und überdenkt seine US-Pläne. Dabei waren sie doch die Rettung und wurden durch eine Kapitalerhöhung begleitet. Hat sich wer verrechnet?Es ist schon fast ein gewohntes Bild. Mal wieder stürzt der Kurs der Meyer-Burger-Aktie in den Keller. Wer sich jetzt noch nicht fragt, ob das Management überhaupt weiß, was es da macht, der hat wohl die Nachrichten bei dem Schweizer Solarkonzern nicht richtig verfolgt. Nachdem mangelnde Unterstützung der Bundesregierung die Schweizer dazu veranlasst hat, die Flucht in die USA zu ergreifen, kommt jetzt die Rolle rückwärts. Das in Colorado Springs geplante Projekt ist so …