SHARGE, ein führender globaler Tech-Innovator, gibt mit Stolz die Einführung seiner neuesten geschmiedeten Kohlefaser-Powerbank-Serie bekannt. Mit dem Fokus auf Handwerkskunst und Exzellenz definiert diese neue Kollektion Powerbanks mit der perfekten Mischung aus Tragbarkeit, Haltbarkeit und Stil neu.

Die geschmiedete Kohlefaser-Serie nutzt die unvergleichliche Stärke und das geringe Gewicht der Kohlefaser, einem Material, das in der Luft- und Raumfahrt und im Militärbereich geschätzt wird. Jede Powerbank der Serie wurde sorgfältig hergestellt, um die Bedürfnisse moderner Verbraucher zu erfüllen, die sowohl Leistung als auch Ästhetik verlangen.

CarbonMag (10K)

Die CarbonMag (10K) ist die weltweit erste Qi2-zertifizierte Kohlefaser-Powerbank und bietet 10.000 mAh tragbare Energie mit Stil und Substanz. Die robuste Kohlefaserkonstruktion wird durch 15 W schnelles kabelloses Laden ergänzt, das im Vergleich zum herkömmlichen 7,5 W MagSafe-Laden 2 Mal schneller ist. Sie ist sowohl von der Leistung als auch vom Design her überlegen und damit eines der besten tragbaren Ladegeräte für die kommende iPhone 16-Serie.

CarbonMag (5K)

Die CarbonMag (5K) ist fast "unsichtbar" schlank, mit einer Dicke von nur 8,8 mm/0,35" und einem Gewicht von 120 g/0,26 lb, so dass sie beim Aufladen Ihres Smartphones kaum auffällt und mit MagSafe und Qi kompatibel ist.

CarbonBlade

Die CarbonBlade ist eine ultraleichte und schlanke Powerbank mit einer Dicke von nur 11,6 mm und einem Gewicht von 165 g; sie ist nur halb so schwer und 40 dünner als herkömmliche 10-kAh-Powerbanks. Sie wurde für den täglichen Gebrauch entwickelt und verfügt über eine Kapazität von 10.000 mAh, eine 22,5-W-Schnellladefunktion und zwei USB-C- und USB-A-Anschlüsse in ihrem schlanken Gehäuse. Sie verfügt sogar über einen Schwachstrommodus, was sie zu einem vielseitigen Begleiter für alle Ihre Ladeanforderungen macht.

Die geschmiedete Kohlefaser-Serie ist ein Beweis für das Engagement von SHARGE, die Grenzen der Innovation zu verschieben und Produkte zu liefern, die leistungsfähig sind und das Benutzererlebnis mit innovativem Design verbessern.

Über SHARGE

Die Produkte des 2020 gegründeten SHARGE, darunter Shargeek 100, ICEMAG, Shargeek 170, Pouch und SHARGE Disk, genießen aufgrund ihres innovativen Designs breite Anerkennung. Mit einer globalen Benutzerzufriedenheit von über 98 ist SHARGE die meistverkaufte Marke in der Preisklasse von 200 für Stromversorgungsprodukte auf Amazon US geworden.

SHARGE wird sich auch in Zukunft auf Stromversorgungslösungen für den persönlichen Gebrauch und den Außenbereich, Hochleistungs-Schnellladetechnologie und andere hochwertige und fortschrittliche Technologieprodukte konzentrieren, mit dem Ziel, ein Pionier auf dem Weg zu Kohlenstoffneutralität und einer nachhaltigen Zukunft zu sein.

Für weitere Informationen über SHARGE-Produkte besuchen Sie bitte www.sharge.de

Jasmine Liang

marketing@sharge.com