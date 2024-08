© Foto: Vonovia Mediathek



Der Immobilienkonzern macht Fortschritte beim Verkauf von Beteiligungen und will bis Ende des Jahres weitere Objekte aus der Pflegesparte veräußern. Die Aktie kletterte am Freitag auf ein 2-Jahres-Hoch.Um den Verschuldungsgrad zu reduzieren, muss der DAX-Konzern Immobilien, Beteiligungen und weitere Vermögenswerte veräußern. Derzeit steht der Verkauf der Pflegesparte im Fokus, die bei der Tochtergesellschaft Deutsche Wohnen konsolidiert ist. Der Verkaufsprozess soll bis Ende 2024 abgeschlossen sein, doch ein ursprünglich geplanter Blockverkauf scheiterte, da der potenzielle Käufer die Finanzierung nicht sichern konnte. Daher wird die Sparte nun in mehreren Tranchen verkauft. Tipp aus der …