FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Anleihemarkt sind die Kurse am Montag gesunken. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am späten Nachmittag um 0,25 Prozent auf 134,22 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,25 Prozent.

Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland konnten den Festverzinslichen keinen Auftrieb verliehen. Im August hatte sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft weiter verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima war um 0,4 Punkte auf 86,6 Zähler gefallen. Allerdings ist der Rückgang nicht so stark ausgefallen, wie am Markt befürchtet worden war.

Dagegen waren am Nachmittag veröffentlichte Daten aus der US-Wirtschaft besser als erwartet ausgefallen, was die Risikofreude der Anleger stützte und die Nachfrage nach Festverzinslichen bremste. Im Juli war der Auftragseingang für langlebige Güter in der größten Volkswirtschaft der Welt überraschend stark gestiegen.

Mittlerweile rechnen die meisten Investoren im September mit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank - eine Erwartung, die am Freitag durch eine Rede des Fed-Präsidenten Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole untermauert worden war. Die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA belastete die Renditen am deutschen Anleihenmarkt am Montag aber nicht weiter./jkr/he