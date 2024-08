Kurse und Prognosen

Die EON SE-Aktie zeigte sich heute mit einem leichten Anstieg von 0,2 Prozent und notierte zuletzt bei 12,65 Euro. Der Kurs bewegte sich im Laufe des Tages zwischen 12,57 Euro und 12,64 Euro. Das Wertpapier liegt aktuell 21,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 10,43 Euro, das am 4. Oktober 2023 erreicht wurde. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 13,48 Euro, was am 16. Mai 2024 erreicht wurde. Analysten prognostizieren für EON SE ein durchschnittliches Kursziel von 14,74 Euro und erwarten eine Dividendenausschüttung von 0,552 Euro pro Aktie für dieses Jahr, nach 0,530 Euro in 2023.

Unternehmenszahlen und Ausblick

EON SE legte am 14. August 2024 die Zahlen für das am 30. Juni 2024 abgelaufene Quartal vor. Der Gewinn je Aktie betrug 0,68 Euro, im Vergleich zu 0,44 Euro im Vorjahresquartal. [...]

Hier weiterlesen