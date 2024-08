Düsseldorf (ots) -- Xiaomi übertrifft in seiner Gesamtperformance die Prognosen und verzeichnet eine neue Phase rasanten Wachstums.- Die weltweiten Smartphone-Auslieferungen stiegen um 28,1 Prozent auf 42,2 Millionen Einheiten - Xiaomi ist in diesem Segment die am schnellsten wachsende Smartphone-Marke unter den Top 5.- Starke Wachstumsraten in allen Produktkategorien: Verdopplung der weltweiten Tablet-Auslieferungen, dritter Platz bei den Wearables- und TWS-Ohrhörer-Auslieferungen weltweit.- Xiaomi steigert seine Investitionen in Forschung und Entwicklung um 20,7 Prozent YoY und treibt mit seiner innovativen KI-Technologie das Geschäftswachstum erheblich voran.Die Xiaomi Corporation ("Xiaomi" oder "Group") hat seine ungeprüften konsolidierten Konzernzahlen für den Dreimonatszeitraum bis zum 30. Juni 2024 ("2024 Q2") bekannt gegeben. Der Quartalsumsatz des Unternehmens wuchs das dritte Quartal in Folge zweistellig im Jahresvergleich ("YoY") und erreichte einen Rekordumsatz von 88,9 Milliarden RMB, ein Anstieg von 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der bereinigte Nettogewinn stieg im Vorjahresvergleich um 20,1 Prozent auf 6,2 Milliarden RMB und unterstreicht das starke Wachstum des Unternehmens. Die Bruttogewinnmarge blieb mit 20,7 Prozent stabil. Mit Umsätzen von 46,5 Milliarden RMB (Smartphones), 26,8 Milliarden RMB (IoT- und Lifestyle-Produkte) und 8,3 Milliarden RMB (Internetdienste) übertrafen die drei Kerngeschäfte von Xiaomi die Markterwartungen. Die Umsätze aus dem Geschäft mit intelligenten Elektrofahrzeugen (EV) und weiteren neuen Unternehmungen beliefen sich auf insgesamt 6,4 Milliarden RMB. Xiaomi übertraf in seiner Gesamtperformance die Konsensprognosen und markiert eine neue Phase rasanten Wachstums.Die liquiden Mittel von Xiaomi stiegen auf 141 Milliarden RMB - eine entscheidende Grundlage für die nachhaltige Entwicklung sowohl der Kern- als auch der neuen Geschäftsbereiche und ein unterstützender Faktor für das anhaltende rasante Wachstum. Kontinuierliche Investitionen in grundlegende Kerntechnologien, insbesondere KI, hat das Geschäftswachstum erheblich vorangetrieben, die Produkteigenschaften und das smarte Erlebnis mit Xiaomi Smartphones und intelligenten Elektrofahrzeugen optimiert und gleichzeitig die Betriebseffizienz der Xiaomi Smart Factory gesteigert. Xiaomis Ökosystem "Human x Car x Home" verspricht zusätzliche Wachstumsimpulse und stärkt die Nachhaltigkeit zukünftiger Erfolge.Smartphone-Wachstum auf 42,2 Millionen Einheiten und weltweit führend unter den Top 5Im zweiten Quartal stiegen die weltweiten Smartphone-Auslieferungen von Xiaomi um 28,1 Prozent auf 42,2 Millionen Einheiten. Laut Canalys konnte Xiaomi mit einem Marktanteil von 14,6 Prozent seine Position unter den Top 3 Smartphone-Marken weltweit seit 16 Quartalen in Folge behaupten. Das Unternehmen ist die am schnellsten wachsende Smartphone-Marke unter den Top 5, bezogen auf die Auslieferungen. Der Umsatz aus dem Smartphone-Geschäft von Xiaomi verzeichnete eine Steigerung von 27,1 Prozent YoY auf 46,5 Milliarden RMB.In weltweit 58 Ländern und Regionen positionierten sich die Smartphone-Auslieferungen der Gruppe laut Canalys unter den Top 3, in 70 Ländern und Regionen unter den Top 5. Dieses Wachstum dokumentiert die steigende Bedeutung des Unternehmens auf den internationalen Märkten. Besonders stark expandiert Xiaomi in Lateinamerika, Südostasien, dem Nahen Osten und Afrika. In Lateinamerika rangierten die Smartphone-Auslieferungen von Xiaomi erstmals unter den Top 2.Wachsender Umsatz im IoT-Geschäft, um 40 Prozent gestiegene Auslieferungsquote bei KlimaanlagenXiaomi setzt seinen Aufwärtstrend im Geschäft mit IoT- und Lifestyle-Produkten fort und erzielte im zweiten Quartal 2024 einen Rekordumsatz von 26,8 Milliarden RMB, ein Anstieg von 20,3 Prozent YoY. Auch das Segment der intelligenten Haushaltsgroßgeräte setzte mit einem Umsatzanstieg von 38,7 Prozent YoY seine starke Performance fort. Besonders bemerkenswert war der Anstieg der Klimaanlagen-Auslieferungen um über 40 % auf 3,3 Millionen Einheiten. Auch die Auslieferungen von Xiaomi-Kühlschränken und -Waschmaschinen konnte während des Zeitraums mit mehr als 600.000 bzw. 400.000 Einheiten ein signifikantes Wachstum erzielen.Laut Canalys verdoppelte Xiaomi seine weltweiten Tablet-Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr und stieg zur am schnellsten wachsende Tablet-Marke, in Bezug auf die Auslieferungen, unter den Top 5 auf. Die Wearables- und TWS-Ohrhörer-Auslieferungen von Xiaomi belegten jeweils weltweit den dritten Platz, in China den zweiten (Wearables) sowie ersten Platz (TWS-Ohrhörer).Rekordumsatz im Internetdienstgeschäft und Anstieg der MAUWährend des Berichtszeitraums setzte das Geschäft mit Internetdiensten sein schnelles Wachstum fort und erzielte mit einem Umsatzanstieg von 11 Prozent einen Rekordumsatz von 8,3 Milliarden RMB. Xiaomi hat sein globales Partnernetzwerk weiter vertieft und ausgebaut. Der Umsatz aus internationalen Internetdiensten ist um 32,9 Prozent YoY auf 2,7 Milliarden RMB angestiegen. Der Anteil der Internetdienste am Gesamtumsatz erhöhte sich auf 32,1 Prozent.Die Basis der Internetnutzer wuchs weiter, und die monatlich aktiven Nutzer (MAU) weltweit und in Festlandchina erreichten jeweils neue Höchststände. Im Juni 2024 erhöhte sich die globale MAU auf 675,8 Millionen, ein Anstieg von 11,5 Prozent YoY. In Festlandchina erzielte die MAU 164,4 Millionen, ein Anstieg von 10,1 Prozent YoY.EV-Geschäft übertrifft Erwartungen mit über 27.000 ausgelieferten Fahrzeugen im zweiten QuartalSeit dem Debüt der Xiaomi SU7 Serie, Xiaomis erstem intelligenten Elektrofahrzeug, übertrifft dessen Markterfolg die Erwartungen deutlich. Im zweiten Quartal erreichte der Geschäftsumsatz mit intelligenten EVs und anderen neuen Initiativen 6,4 Milliarden RMB. Die Produktion und Auslieferung der Xiaomi SU7 Serie wird kontinuierlich erhöht. Insgesamt wurden 27.307 Fahrzeuge in Q2 ausgeliefert, in zwei aufeinanderfolgenden Monaten überstiegen die monatlichen Auslieferungen jeweils 10.000 Einheiten. Die schrittweise Erhöhung der Produktionskapazität, der Ramp-up-Prozess, übertrifft den der Wettbewerber und dokumentiert die starke Wettbewerbsfähigkeit von Xiaomi in diesem Segment.Seit Juni läuft die Produktion im Xiaomi EV-Werk in zwei Schichten. Xiaomi hat sich zum Ziel gesetzt, bis November 100.000 Fahrzeuge auszuliefern - schneller als ursprünglich geplant. Für 2024 strebt das Unternehmen 120.000 ausgelieferte Fahrzeuge der SU7-Serie an. Bis zum 30. Juni 2024 eröffnete Xiaomi 87 EV-Verkaufszentren in Festlandchina und fördert so kontinuierliches Auftragswachstum. Den Kunden steht ein umfassender, professioneller Fahrzeugsupport zur Verfügung.Trotz der intensiven Wettbewerbssituation sichert die starke Finanzlage von Xiaomi den Fokus auf Technologie- und Produktentwicklung und stärkt seine Einflusskraft sowie Wettbewerbsfähigkeit. Xiaomi intensiviert weiterhin seine unternehmenseigene Forschung und erzielt neue Fortschritte und Durchbrüche in Kerntechnologien. Im Juli wurde der Prototyp des Xiaomi SU7 Ultra vorgestellt und es wurde angekündigt, im Oktober eine herausragende Rundenzeit auf der Nürburgring-Nordschleife zu erzielen. Ziel ist es, innerhalb des nächsten Jahrzehnts das schnellste viertürige Elektrofahrzeug auf die Strecke zu bringen.KI treibt das Xiaomi "Human x Car x Home"-Ökosystem voran und stärkt das Wachstum im Premium-MarktMit dem fortgesetzten Einsatz von KI optimiert Xiaomi weiter sein Ökosystem "Human x Car x Home" und erhöhte seine Ausgaben in Forschung und Entwicklung (F&E) um 20,7 Prozent YoY auf 5,5 Milliarden RMB. Xiaomis KI-Technologie hat in mehreren Bereichen innovative Durchbrüche erzielt, insbesondere im intelligenten EV-Sektor. Hier kommt die Technologie umfassend zum Einsatz und bietet zuverlässige technische Unterstützung in Bereichen wie dem Fahrerassistenzsystem, dem automatisierten Parksystem sowie der Sprachinteraktion über den Xiaomi KI-Assistenten.Im Smartphone-Bereich hat Xiaomi die multimodalen Erkennungs- und Verständnis-Kompetenzen seines KI-Assistenten optimiert und unterstützt mit zahlreichen innovativen Funktionen wie der KI-Dokumentanalyse und KI-Videogenerierung seinen unternehmerischen Erfolg im Premium-Markt.Laut Drittanbieterdaten machten die Smartphone-Modelle des Xiaomi Premium-Segments, die zu einem Preis von 3.000 RMB oder höher angeboten werden, im zweiten Quartal 2024 22,1 Prozent der gesamten Smartphone-Lieferungen in Festlandchina aus, ein Anstieg von 2,0 Prozentpunkten YoY. Die Marktanteile von Smartphones in den Preissegmenten 3.000 bis 4.000 RMB, 4.000 bis 5.000 RMB und 5.000 bis 6.000 RMB betrugen 16,8, 20,1 bzw. 8,9 Prozent - sämtliche Modelle verzeichneten ein Wachstum im Jahresvergleich.Am 19. Juli stellte Xiaomi in Festlandchina sein nächstes Flaggschiff-Foldable, das Xiaomi MIX Fold 4, sowie mit dem Xiaomi MIX Flip sein erstes kompaktes Flip Smartphone vor. Die Performance der beiden faltbaren Smartphone-Modelle hat die Erwartungen deutlich übertroffen und Xiaomis Renommee im Premium-Markt weiter gestärkt. Das Xiaomi MIX Flip fand bemerkenswerten Zuspruch für sein einzigartiges faltbares Design und sein innovatives 4,01-Zoll-Außendisplay mit KI-Offline-Übersetzungsfunktionen.