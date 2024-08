An der Wall Street findet derzeit ein Strukturwandel statt. Die Anleger beleben den Big-to-Small-Trade, nachdem Fed-Chef Powell in Jackson Hole offiziell die Zinswende angekündigt hat. Die Aussichten auf niedrigere Leitzinsen der US-Notenbank haben die Spekulationen über eine Ausweitung des Bullenmarktes außerhalb des hochfliegenden Technologiesektors wieder angefacht und die US-Aktienmärkte in die Nähe von Allzeithochs getrieben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...