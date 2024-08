Apple hat zu einem Special-Event im September eingeladen: Das iPhone 16 ist nicht mehr fern. In den vergangenen Tagen kursierte immer wieder der 10. September als Termin für das nächste Apple-Event. Doch knapp daneben ist auch vorbei: Denn Apple hat nun für den 9. September zum großen "It's Glowtime"-Event geladen. An diesem Tag wird Apple mit großer Wahrscheinlichkeit unter anderem die neue iPhone-Generation enthüllen. Begleitet wird die neue Modellreihe ...

