The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.08.2024

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.08.2024

.

ISIN Name

DE000NWRK013 New Work SE Deutschland

IE00BMDX0K95 Credit Suisse Index Fund

IE00BMDX0M10 Credit Suisse Index Fund

IE000YKE1AQ5 Credit Suisse Index Fund

IE00BMDX0L03 Credit Suisse Index Fund

IE00BJBYDR19 Credit Suisse Index Fund

IE00BJBYDP94 Credit Suisse Index Fund

IE00BJBYDQ02 Credit Suisse Index Fund

IE00BKKFT300 Credit Suisse Index Fund

