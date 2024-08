Taktile, erst kürzlich von G2 zum Category Leader in der Kategorie Decision Management Platforms gekürt, gibt mit Stolz die Berufung von Jason Mikula zum Head of Industry Strategy for Banking and Fintech bekannt. Mikula, ein bekannter Vordenker der Branche, der seinen Newsletter Fintech Business Weekly herausgibt, ein häufiger Gast in beliebten Podcasts und ein gefragter Referent und Moderator bei bedeutenden Branchenveranstaltungen, wird das Unternehmen dabei unterstützen, für seine Produkt-, Markteinführungs- und Kommunikationsstrategie für die Branche der Finanzdienstleister weitere Innovationen zu entwickeln.

Mikula verfügt über fast 15 Jahre Erfahrung in der der Finanzdienstleistungsbranche und war zuvor Vizepräsident bei Goldman Sachs, wo er in den Bereichen Kundenakquisitionsmarketing und Produktmanagement für Marcus, das Privatkundengeschäft der weltbekannten Investmentbank, tätig war, wo er sowohl an Kredit- als auch an Sparprodukten arbeitete. Mikula hat außerdem umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Kleinkreditvergabe, die er bei Enova und LendUp gesammelt hat, sowie Erfahrungen im Bereich privater Studentenkredite und in Kreditkartenprogrammen.

Zusätzlich zu seinem Verantwortungsbereich als Head of Industry Strategy for Banking and Fintech bei Taktile fungiert Mikula als Mentor beim Accelerator-Programm Techstars-ABN Amro Future of Finance mit Sitz in Amsterdam und wird weiterhin Fintech Business Weekly veröffentlichen.

"Wir freuen uns sehr, Jason bei Taktile willkommen zu heißen", sagte Maik Taro Wehmeyer, Mitgründer und CEO des Unternehmens. "Seine fundierte Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor und seine einzigartige Vertrautheit mit dem gesamten Ökosystem werden es uns ermöglichen, unsere bereits vorhandene Innovationsdynamik im Bereich der Entscheidungsfindung noch schneller voranzubringen. Und gerade in dieser Zeit, in der die Produktinnovation im Bereich der Finanztechnologie ein noch nie dagewesenes Tempo erreicht hat und verschiedene Varianten von KI in realen Anwendungen auftauchen, könnte das Timing nicht besser sein."

"Ich freue mich darauf, mich kopfüber in die Arbeit zu stürzen", sagte Mikula. "Ich habe mehr als 10 Jahre lang mit Kredit- und Betrugsrisiko-Teams zusammengearbeitet und darüber nachgedacht, wie man die User Journeys vom Antrag über die Genehmigung und Rückzahlung optimieren kann. Jetzt habe ich die Gelegenheit, mich intensiv mit der Entwicklung der nächsten Generation wesentlich flexiblerer Entscheidungsplattformen zu befassen und es Unternehmen zu ermöglichen, durch Iteration bessere Entscheidungen für sich selbst und ihre Kunden zu treffen."

Über Taktile

Taktile ist eine Risikoentscheidungsplattform der nächsten Generation, die Risikoexperten zum Konstruieren, Überwachen und Experimentieren mit automatisierten Entscheidungen im Verlauf der gesamten Customer Journey befähigt. Durch Advanced Data Analytics und maschinelles Lernen unterstützt Taktile Unternehmen wie Mercury, Branch International und Kueski, intelligentere und schnellere Risikoentscheidungen zu treffen und innovative Finanzlösungen für ihre Kunden bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.taktile.com.

