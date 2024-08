Aktuelle Entwicklung und Prognosen

Die Freenet-Aktie hat jüngst Verluste verzeichnet. Im XETRA-Handel sank der Kurs um 0,3 Prozent auf 25,48 EUR. Zuletzt wurden 82.803 Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch lag bei 27,42 EUR, was von Kursgewinnen am 24.04.2024 erreicht wurde. Damit besteht ein Potenzial von 7,61 Prozent zum Erreichen dieses Hochs. Das 52-Wochen-Tief von 21,36 EUR ist vom 26.08.2023, was aktuell 16,17 Prozent unter dem heutigen Kurs liegt. Für 2023 betrug die Dividende 1,77 EUR, und Analysten erwarten für dieses Jahr eine Ausschüttung von 1,84 EUR. Das mittlere Kursziel wird auf 30,96 EUR geschätzt.

Finanzkennzahlen und Ausblick

Die Quartalszahlen vom 07.08.2024, endend am 30.06.2024, zeigten einen Gewinn je Aktie von 0,39 EUR, verglichen mit 0,21 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz sank um 11,56 Prozent auf 559,00 Mio. EUR. Die [...]

