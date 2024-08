Ist dies das simple Rezept zum Erfolg? Der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, hat rund 20 Prozent seines gewaltigen Vermögens in gerade einmal vier Aktien investiert. Um welche Kandidaten handelt es sich dabei? Dieses Unternehmen gilt als der größte und wohl auch mächtigste Vermögensverwalter der Welt: BlackRock. Kein Vermögensverwalter sonst hat so viel verwaltetes Vermögen unter dem eigenen Dach, wie das Unternehmen aus New York City. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...