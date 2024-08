Bitcoin, Ethereum oder XRP - Welcher Coin seine Anleger jetzt zum Strahlen bringt

Die Situation am Kryptomarkt hat lange nicht so gut ausgesehen wie derzeit. Statt Pessimismus und Kursverlusten machen sich langsam wieder optimistische Gedanken breit und auch die Korrekturen der meisten Coins sind beendet. Auch über das Wochenende haben sich die Kurse gut gehalten. Derzeit befinden sie sich zwar in einer kleinen Konsolidierung, aber das ist nach einem so starken Anstieg wie Ende letzter Woche vollkommen normal.

Wie stark und breit die Erholung im Markt war, sieht man durch die totale Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen. Diese erzielte allein in der letzten Woche eine Performance von über 5 Prozent. Doch welcher Coin könnte diese Woche am stärksten glänzen? Dieser Frage gehen wir im heutigen Artikel auf den Grund.

(Der Kurs der gesamten Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen hat sich letzten Freitag stark erholt - Quelle: Tradingview.com)

Ethereum hinkt hinterher

Ethereum hat wirklich einen schweren Stand in den letzten Wochen. Obwohl viele Anleger nahezu fantastische Hoffnungen in die zweitgrößte Kryptowährung aufgrund der Ether-ETFs setzten, zeigte sich schnell, dass die praktisch sofort erwartete Kursexplosion erst einmal ausbleiben würde. Auch wenn Ethereum ebenfalls aus der Dreiecksformation ausbrechen konnte, in der sich interessanterweise alle großen Coins befanden, hinkt der Kurs von $ETH doch in mehrfacher Hinsicht hinterher.

(Auch wenn der Ether-Kurs ebenfalls aus seiner Dreiecksformation ausbrechen konnte, fehlt dennoch das Momentum - Quelle: Tradingview.com)

Trotz der Erholung in Ethereum scheint einfach das Momentum zu fehlen. Denn seit dem Tief hat sich der Kurs "nur" 30 % nach oben bewegt, während viele andere große Altcoins deutlich mehr Gewinn erzielen konnten. Es ist also eher unwahrscheinlich, dass Ethereum diese Woche der Star am Kryptomarkt wird, wenn der Coin nicht heute oder morgen eine sagenhafte Aufholrallye startet.

Der Bitcoin macht sich auf dem Weg zu altem Glanz

Beim Bitcoin ($BTC) sieht die Situation ganz ähnlich aus wie bei Ethereum. Und doch ganz anders. Zwar machte auch die größte Kryptowährung "nur" knapp unter 30 Prozent Gewinn seit seinem Tief, aber dafür ist er im Vorhinein schon gar nicht so stark gefallen. Während Ethereum nämlich um fast 42 Prozent eingebrochen ist, waren es bei $BTC gerade einmal 29 Prozent. Damit zeigt der Kurs des Bitcoins ein deutlich höheres Momentum als der von $ETH.

(Der Kurs des Bitcoins hat sich ebenso stark erholt wie der von $ETH, ist aber zuvor schon weniger stark gefallen - Quelle: Tradingview.com)

Allein am Freitag hat sich der Kurs der größten Kryptowährung um über 6 % erholt. Ein Anstieg, der unter hohem Handelsvolumen stattgefunden hat, was ebenfalls sehr positiv ist. Und auch die fundamentalen Daten sind im Bitcoin derzeit hervorragend. Denn allein am Freitag erzielten die Bitcoin-Spot-ETFs mit 252 Mio. Dollar die höchsten Zuflüsse seit einem Monat. Der Bitcoin hat damit das Potenzial, in dieser Woche zu altem Glanz zurückzufinden.

XRP zeigt ein unklares Bild

Es gibt wohl auf dem ganzen Kryptomarkt keinen so gegensätzlichen Coin wie $XRP. Einerseits hat der Altcoin eine riesige Community voller treuer Anhänger. Andererseits fehlt oft der Kaufdruck für starke Kursbewegungen. Einerseits macht der Kurs von $XRP oft starke Ausreißer. Andererseits tendiert er unangenehm häufig zu Seitwärsphasen. Genau so eine scheint sich derzeit im Chart von $XRP breit zu machen.

(Nach einer anfänglich starken Erholungsbewegung ist in $XRP nun wieder Stillstand eingekehrt - Quelle: Tradingview.com)

$XRP zeigt im Chart also nach aktuellen Informationen ein eher unklares Bild. Das kann einerseits dazu führen, dass der Kurs einen überraschenden Ausbruch nach oben vollzieht, kann aber ebenso dafür sorgen, dass der Kurs jetzt über mehrere Wochen vor sich hindümpelt. Es sieht also nicht so aus, als ob $XRP in nächster Zeit den Bitcoin in Sachen Performance schlagen wird. Ein anderer Coin, der allerdings noch besser als $BTC laufen könnte, ist Pepe Unchained ($PEPU).

Pepe Unchained sammelt schon im Presale über 10,6 Mio. Dollar ein

Pepe Unchained ist ein Coin, der sich derzeit noch im Vorverkauf befindet, aber schon ein unglaubliches Interesse der Anleger erreicht. Mehr als 15.000 folgen der Erfolgsgeschichte von $PEPU bereits auf Social-Media-Kanälen wie Telegram und X (ehemals Twitter). Diese haben bereits fast 10,7 Mio. Dollar in den Coin investiert. Eine so unglaublich hohe Nachfrage im ICO ist an sich schon selten und spricht für stark steigende Kurse nach dem Start. Aber $PEPU kann noch viel mehr.

($PEPU sammelt schon im ICO über 10,7 Mio. Dollar ein - Quelle: pepeunchained.com)

Die große Stärke von Pepe Unchained liegt in seiner innovativen Layer-2-Lösung. Diese sorgt dafür, dass $PEPU frei von der alten und langsamen Ethereum-Blockchain ist. Stattdessen ist die $PEPU-Blockchain an die 100-mal schneller und auch viel günstiger als die alte Layer-1. Aufgrund der Effizienz könnten auch andere Entwickler die Layer-2 für ihre Coins nutzen.

Damit würde ein ganzes Ökosystem um Pepe Unchained entstehen und der Coin würde wohl regelrecht explodieren. Alle Anleger, die dabei sein möchten, haben noch für kurze Zeit die Chance, sich ihre Token im Presale zu kaufen.

