Krypto-Experte erklärt: "Die zweite Jahreshälfte wird die bessere für den Kryptomarkt"

Obwohl es in der ersten Jahreshälfte einige Turbulenzen und Korrekturen am Kryptomarkt gab, war sie eigentlich gar nicht so schlecht. Immerhin erreichte der Bitcoin im März ein neues Allzeithoch, viele Altcoins wie Ethereum ($ETH) und Solana ($SOL) zumindest neue Jahreshochs und einige Meme-Coins schafften es in kürzester Zeit von Randerscheinungen zu einer Multimillionen- oder sogar Milliarden-Marktkapitalisierung.

Auch der Schrecken der vergangenen Wochen scheint mit dem Ende letzter Woche endgültig vorbei zu sein. Denn viele Coins zeigen erste Erholungsschübe. Das sieht auch der bekannte Analyst Michaël van de Poppe so, wie er heute in einem Tweet auf X (ehemals Twitter) erklärt.

Many Altcoins have seen their first push upwards in the previous week.



I expect that we'll have 1-2 days of consolidation before the upward trend continues in the markets.



The second half of the year is the better part of 2024. - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 26, 2024

Beginnt jetzt die Altcoin Season?

Zahlreiche Altcoins wie Solana ($SOL), Ethereum ($ETH) oder TRON ($TRX) zeigten in den letzten Tagen starke Erholungsrallyes. Vor allem TRON wurde, beflügelt durch die Einnahmen der SunPump-Plattform, zum Star der Erholung. Über 40 Prozent ist der Coin seit seinem Tief am 5. August, dem schwarzen Montag, angestiegen. Und es sieht ganz so aus, als wäre der Anstieg noch nicht vorbei.

(Der Kurs von TRON ist über 40 Prozent angestiegen - Quelle: Tradingview.com)

Auch bei den Meme-Coins gab es einige unglaubliche Entwicklungen. So ist $FLOKI in den letzten 7 Tagen um über 30 Prozent angestiegen. Den wohl phänomenalsten Aufstieg hat jedoch $POPCAT erlebt. Allein in den letzten 7 Tagen konnte der Kurs des Meme-Coins um über 80 Prozent zulegen und sicherte sich damit den Platz als 8. größten Meme-Coin.

(In den letzten 7 Tagen ist $POPCAT um fast 80 Prozent angestiegen - Quelle: coinmarketcap.com)

Wird die 2. Jahreshälfte wirklich besser?

Sollte die 2. Jahreshälfte also wirklich noch besser werden als die Erste, könnte den Kryptoanlegern ein regelrechtes Kursfeuerwerk am Markt bevorstehen. Besser ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff. Es könnte besser werden, in dem Sinne, dass die Bull Runs stärker werden, aber Korrekturen ebenso hartnäckig auftreten wie derzeit.

Es könnte aber auch besser in dem Sinne werden, dass die Korrekturen seltener und die Aufwärtsbewegungen stärker werden. Der zweite Fall wäre für Trader und Investoren deutlich einfacher zu handeln. In beiden Fällen hätten Anleger jedoch wieder die Chance auf unglaubliche Gewinne und eine Performance, von der man derzeit nur träumen kann. Vor allem die Anleger, die ihre Chance rechtzeitig nutzen und zu einem Zeitpunkt einsteigen, wo der breite Markt noch nicht eingestiegen ist. Eine solche Chance bietet derzeit das ICO von Pepe Unchained ($PEPU).

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Pepe Unchained bietet unglaubliche Chancen

Pepe Unchained bietet Anlegern derzeit eine seltene Chance. Nicht nur, dass sie durch das ICO in die Entwicklung eines Coins investieren können, wo dieser noch fast unbekannt ist. Sondern die können dabei sein, wenn um den betreffenden Coin ein ganzes Ökosystem an neuen Meme-Coins entsteht. Denn genau das könnte $PEPU begründen und der Grund liegt in seiner innovativen Layer-2-Lösung.

(Pepe Unchained bringt eine eigene Layer-2-Lösung für Etheruem - Quelle: pepeunchained.com)

Die Layer-2 bedeutet, dass Pepe Unchained eine eigene Blockchain mitbringt! Das gibt dem Coin praktisch ein Alleinstellungsmerkmal am Meme-Coin-Markt, wo fast alle anderen Meme-Coins an andere Chains gekoppelt sind. Unter anderem oft an die von Ethereum. Allerdings ist die $PEPU-Blockchain an die 100-Mal schneller und deutlich effizienter als die Main Chain von Ethereum.

Zudem ist sie bei Transaktionen günstiger. Das alles könnte nach dem Börsenstart viel Aufsehen erregen. Die Nachfrage ist jedenfalls bereits jetzt schon hoch, weshalb $PEPU im ICO eine Summe von fast 10,7 Mio. Dollar erreicht. Vieles deutet aber darauf hin, dass die Nachfrage und damit die Gewinne der frühen Investoren nach dem Start noch deutlich höher werden.

Jetzt rechtzeitig $PEPU kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.