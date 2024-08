Der Fokus der Investitionstätigkeit des Unternehmens liegt auf direkten Sekundärtransaktionen, um Positionen in Technologieunternehmen in der Wachstumsphase aufzubauen

G Squared, eine Venture-Capital-Gesellschaft für die Wachstumsphase, die den Kapitalbedarf dynamischer Technologieunternehmen während ihres gesamten Lebenszyklus unterstützt, hat für ihren sechsten Leitfonds G Squared VI Kapitalzusagen von insgesamt 1,1 Milliarden US-Dollar erhalten. Im Einklang mit der langjährigen Strategie des Unternehmens wird der Großteil von G Squared VI für Gelegenheiten auf Sekundärmärkten eingesetzt, um Wachstumskapital und kritische Liquidität für die nächste Generation disruptiver Technologieunternehmen und deren Stakeholder bereitzustellen.

G Squared VI kommt in einer Phase auf den Markt, in der die Sekundärtransaktionen der ersten Jahreshälfte 2024 ein beispielloses Niveau erreicht haben und das Volumen die Marke von 70 Milliarden US-Dollar überschritten hat. G Squared wurde 2011 mit Blick auf Unternehmen gegründet, die längerfristig in Privatbesitz bleiben und einen Partner benötigen, der ihre besonderen Liquiditätsbedürfnisse versteht und erfüllen kann ein Trend, der sich immer mehr durchsetzt. Das Unternehmen strebt an, Stakeholdern also Gründern, Frühinvestoren und Mitarbeitern die notwendige Liquidität zu verschaffen, um die Wertrealisierung für alle Beteiligten zu erleichtern.

"Wir sind sehr erfreut über den Abschluss dieses substanziellen Fonds, der das Vertrauen unserer Kommanditisten in unser Team und unsere strategische Vision widerspiegelt", so Larry Aschebrook, Gründer und Managing Partner von G Squared. "Mit G Squared VI werden wir unsere Mission fortsetzen, Partnerschaften mit transformativen Unternehmen einzugehen, die die Zukunft prägen werden, und zugleich die Chancen des Sekundärmarktes nutzen, um dem VC-Ökosystem die benötigte Liquidität bereitzustellen."

Die Strategie von G Squared beruht auf dem flexiblen Einsatz von Kapital über ein breites Spektrum von Liquiditätsdienstleistungen wie direkte Sekundärtransaktionen, Primärinvestitionen und strukturierte Primärinvestitionen, Übernahmeangebote von Unternehmen und vieles mehr. Dabei arbeiten wir eng mit den Managementteams der Portfoliounternehmen zusammen, um für kontinuierliches Wachstum und Stabilität auf den privaten Märkten zu sorgen. Mit dieser beachtlichen Kapitalzufuhr will G Squared visionäre Unternehmer und die am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen der Welt in den vier Kernbereichen des Unternehmens identifizieren und unterstützen: SaaS, Fintech und Insurtech, Mobilität und Internet für Privathaushalte.

G Squared ist ein weltweites Unternehmen, das globales Wachstum anstrebt. Es wird auch künftig seinem Ziel treu bleiben, Partnerschaften mit den besten Technologieunternehmen in der Wachstumsphase auf der Grundlage seiner einzigartigen Investitionsprinzipien einzugehen und so die Rahmenbedingungen für Pionierunternehmen zu schaffen, die die Zukunft durch Technologie gestalten. Mit diesem zusätzlichen Kapital in G Squared VI verwaltet G Squared nun ein Vermögen von etwa 4 Milliarden US-Dollar und hat bereits 5 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung von führenden Unternehmen wie Anthropic, Bolt, Coursera, Fanatics, FIGS, Tipalti, Toast, Turo, Uber und Wiz bereitgestellt.

Über G Squared

G Squared ist eine weltweit tätige Venture-Capital-Gesellschaft, die dynamische Unternehmen während ihres gesamten Lebenszyklus als Anbieter umfassender Kapitallösungen begleitet, um Werte für Unternehmen, Investoren, Mitarbeiter und andere Stakeholder zu schaffen. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf Investitionen in Technologieunternehmen in der Wachstumsphase. Seit der Gründung im Jahr 2011 hat G Squared in mehr als 130 Portfoliounternehmen investiert. Weitere Informationen über G Squared und die Portfoliounternehmen unter www.gsquared.com.

