Hamburg (ots) -Ein Abend im Zeichen von Olympia und der Fußball-EM: Zum 22. Mal kürte Europas größtes Sportmagazin herausragende Athletinnen und Athleten mit dem SPORT BILD-Award in neun Kategorien. Mehr als 600 Gäste aus Sport, Wirtschaft und Medien waren bei der Verleihung in der Hamburger Fischauktionshalle dabei. Moderiert wurde die Veranstaltung von TV-Moderatorin Andrea Kaiser und Matthias Brügelmann, Chefredakteur Sport der BILD-Gruppe und WELT-Gruppe. Eröffnet wurde die große Sport-Gala vom Kult-Saxophonisten André Schnura, der mit seiner Musik die Fans während der Fußball-Europameisterschaft in Begeisterung versetzte.Den ersten Preis des Abends erhielt der Schwimmer Lukas Märtens (22) für seine herausragende Leistung bei den Olympischen Spielen in Paris. Über 400 Meter Freistil gewann er am ersten Tag der Olympischen Spiele Gold. Es war das erste deutsche Gold in Paris und der erste Olympiasieg eines Beckenschwimmers seit 1988. Dafür wurde Märtens mit dem "Sonderpreis der Chefredaktion" gewürdigt.Für die "Überraschung des Jahres" sorgte Leichtathlet Owen Ansah (23), der auf 100 Metern Geschichte schrieb: Bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig unterbot er als erster deutscher Sprinter die 10-Sekunden-Marke. Mit 9,99 Sekunden auf 100 Metern sicherte er sich den Rekord - und heute den SPORT BILD-Award für die "Überraschung des Jahres."Als "Mannschaft des Jahres" wurde Bayer Leverkusen geehrt. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gewann das Team von Trainer Xabi Alonso (42) die Deutsche Meisterschaft und leistete dabei Historisches: Als erstes Team der Bundesliga-Geschichte kam Leverkusen ungeschlagen durch die Saison, holte sich zudem mit dem Gewinn des DFB-Pokals das Double.Eine weitere bemerkenswerte Teamleistung wurde als "Newcomer des Jahres" ausgezeichnet: Die 3x3-Damen-Nationalmannschaft im Basketball siegte in Paris bei einem packenden Finale gegen Spanien und sicherte sich somit Gold bei der ersten Olympia-Teilnahme. Sonja Greinacher (32), Elisa Mevius (20), Marie Reichert (23) und Svenja Brunckhorst (32) gelang der erste Olympiasieg für ein Team des Deutschen Basketball Bundes überhaupt. Im Gespräch mit Matthias Brügelmann auf der Bühne bestätigte Svenja Brunckhorst das Ende ihrer aktiven Karriere trotz des Olympiasieges: "Es ist, glaube ich, ein perfektes Ende."Auch beim "TV-Award" war es ein Team, das die Jury des SPORT BILD-Awards am meisten überzeugte: Fritzy Kromp (39), Christoph Kramer (33) und Per Mertesacker (39), die Fußball-Experten des ZDF für die EM 2024, begleiteten die Zuschauer mit Expertise, Witz und Charme durch die diesjährige Europameisterschaft. Bei der Preisverleihung fasste Fritzy Kromp die Stimmung des Moderationstrios zusammen: "Wir hatten vor allem eins: viel Spaß."Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye (25) versetzte die ganze Welt in Staunen, als sie bei den Olympischen Spielen im letzten Versuch auf 20 Meter stieß und somit Platz eins auf dem Podest für sich sicherte - ganz klar der "Moment des Jahres". Auf der Bühne des SPORT BILD-Awards verriet Ogunleye, dass sie mit einem sehr guten Gefühl bei den Olympischen Spielen antrat: "Ich wusste einfach: Der Tag ist gekommen und heute kannst du der Welt zeigen, was in dir steckt." Zudem dankte sie ihrer Trainerin, die sie stets "nicht nur als Athletin, sondern vor allem auch als Mensch" gefördert habe.Im Anschluss übergab Ogunleye den Preis für den "Amateurcoach des Jahres" an Christopher Paul (47). Er ist ehrenamtlicher Trainer des Fußballvereins SG Oftersheim in Baden-Württemberg. Dort trainiert Paul Jugendmannschaften mit über 60 Mädchen und Jungen. Zudem hat er dort das größte Nachwuchsschiedsrichter-Kontingent der Region aufgebaut.Als "Star des Jahres" kürte der SPORT BILD-Award ein Ausnahmetalent: Darja Varfolomeev gewann fünfmal Gold bei der Weltmeisterschaft in Valencia 2023, dann in Paris das erste deutsche Olympiagold in der Rhythmischen Sportgymnastik überhaupt. Die 17-Jährige ist der Shootingstar der Branche. Mit der Goldmedaille hat sie ein wichtiges persönliches Ziel erreicht, erzählte sie bei der Preisverleihung: "Jetzt ist mein Traum wahr."Abschließend wurde Fußball-Legende Franz Beckenbauer posthum für sein Lebenswerk geehrt. Der "Kaiser" starb am 7. Januar im Alter von 78 Jahren. Heidi Beckenbauer nahm den Preis stellvertretend entgegen und berührte das Publikum, als sie im Gespräch mit Matthias Brügelmann ihre Sicht auf ihren verstorbenen Mann teilte: "Franz war und ist unser Lieblingsmensch. Sein großes Herz war für alle da, er war für alle da. 