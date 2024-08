DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Weitere Anträge an der a.o. Generalversammlung zur Zusammensetzung des Verwaltungsrats - Ausscheiden COO Marcus Schmitt

* Verwaltungsrat schlägt Erhöhung der Maximalanzahl der Verwaltungsräte auf sechs (6) vor * Verwaltungsräte Annette Benner und John Ruane von Seiten Aktionären zur Abwahl und anschliessender (Wieder)Wahl vorgeschlagen * Urs Meister und Eric Assimakopoulos von Seiten Aktionären als neue Mitglieder vorgeschlagen * Chief Operating Officer (COO) Marcus Schmitt scheidet zum 31.12.2024 aus dem Unternehmen aus

Die Peach Property Group AG («Peach Property Group»), ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, informiert über weitere Anträge im Hinblick auf die ausserordentliche Generalversammlung am 27. September 2024 zur Zusammensetzung des Verwaltungsrats.

Statutenänderung zur Vergrösserung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat schlägt dem Aktionariat die Erhöhung der Maximalanzahl der Verwaltungsräte von fünf auf sechs Mitglieder (inklusive Präsident) vor. Die Erhöhung der Mitglieder ermöglicht der Peach Property Group eine grössere Flexibilität hinsichtlich der Zusammensetzung des Verwaltungsrats.

Abwahl- und Zuwahlbegehren der Aktionärin H21 Macro Limited

Die Aktionärin H21 Macro Limited, wirtschaftlicher Berechtigter Herr Rainer-Marc Frey, hat ihr Begehren um Veränderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrates präzisiert und beantragt die Abwahl von Frau Annette Benner und Herrn John Philip Ruane. Sodann beantragt die Aktionärin die Wahl von Herrn Urs Meister als neues Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025.

Gemäss Ausführungen der Aktionärin war Urs Meister bis zum 31. August 2022 als Senior Portfoliomanager Fixed Income bei der Suva für 5 Mrd. in Fremdwährungen (EUR, USD, GBP) zuständig. Davor war er in den Jahren 1998-2003 Leiter Fixed Income bei der Swiss Life AG. Seine Berufslaufbahn startete er bei Salomon Brothers und JP Morgan. Anschliessend war er Gründungspartner der auf alternative Anlagen spezialisierten RMF Trading AG. Urs Meister verfügt nach Ansicht der antragstellenden Aktionärin zudem über umfassende Erfahrung mit strukturierten Produkten, Derivaten und Wertpapierfonds. Heute betätigt er sich als unabhängiger Berater und ist mehrfacher Verwaltungsrat.

Zuwahlbegehren der Aktionärinnen Zmex Corporation und Arquus Capital N.V.

Die Aktionärinnen Zmex Corporation und Arquus Capital N.V., wirtschaftlicher Berechtigter der beiden Aktionärinnen ist Herr Franciscus Zweegers, beantragen die Wahl von Herrn Eric Assimakopoulos als neues Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025.

Gemäss Ausführungen der Aktionärinnen verfügt Herr Eric Assimakopoulos über langjährige Erfahrung im Immobiliensektor, insbesondere als Entwickler und Investor. Seit der Finanzkrise im Jahr 2008 hat Herr Assimakopoulos seinen Schwerpunkt insbesondere auch auf die Restrukturierung und Rekapitalisierung von finanziell angeschlagenen Immobilienprojekten bzw. -investments gelegt. Er ist Gründer und Managing Director der Revetas Capital Advisors LLP, einer weltweit tätigen Immobilieninvestmentgesellschaft. Mit seiner Erfahrung und seiner Expertise ist Herr Eric Assimakopoulos nach Ansicht der antragstellenden Aktionärinnen eine ideale Ergänzung für den Verwaltungsrat der Gesellschaft.

Zuwahlbegehren der Aktionärin Peak Investment S.a.r.l.

Die Aktionärin Peak Investment S.a.r.l., wirtschaftliche Berechtigte der Aktionärin ist Ares Management Corporation, beantragt für den Fall der Abwahl von Annette Benner aus dem Verwaltungsrat die (Wieder)Wahl von Annette Benner als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025. Ferner beantragt die Aktionärin für den Fall der Abwahl von John Philip Ruane aus dem Verwaltungsrat die (Wieder)Wahl von John Philip Ruane als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025.

Stellungnahme des Verwaltungsrats zu den Aktionärsbegehren

Der Verwaltungsrat stellt zu den Aktionärsanträgen betreffend Ab- und Zuwahlen keine eigenen Anträge und gibt keine Empfehlungen ab. Gleichwohl ist der Verwaltungsrat überzeugt, dass die heutige Zusammensetzung des an der ordentlichen Generalversammlung vom 14. Mai 2024 neu gewählten Verwaltungsrats eine angemessene Diversifizierung hinsichtlich Geschlechts, regionaler Herkunft und Fachkenntnisse bietet. Die Ab- und Zuwahlen erfolgen für jedes Mitglied einzeln.

Ausscheiden von COO Marcus Schmitt

Marcus Schmitt, Chief Operating Officer (COO) und Mitglied der Gruppengeschäftsleitung, hat sich entschieden, sein Amt als COO aus persönlichen Gründen niederzulegen und aus dem Unternehmen auszuscheiden. Herr Schmitt wird die Peach Gruppe per 31. Dezember 2024 verlassen.

Die gesamte Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat danken ihm für seinen grossen Einsatz insbesondere bei Erarbeitung der neuen Portfoliostrategie sowie der Umsetzung erster Massnahmen hierbei. Geschäftsleitung und Verwaltungsrat wünschen ihm persönlich und beruflich alles Gute.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer +41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Feldhoff & Cie. GmbH Anke Sostmann, Executive Director +49 159 04028505 | as@feldhoff-cie.de

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Verwaltungsratspräsident), Annette Benner, Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht und John Ruane.

Aussender: Peach Property Group AG Adresse: Neptunstrasse 96, 8032 Zürich Land: Schweiz Ansprechpartner: Gerald Klinck Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com

ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

