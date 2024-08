So tradest Du ein kleines Konto groß

Anzeige / Werbung

Für kleine Konten braucht es fundierte Strategien

In unseren jüngsten Beiträgen haben wir die Hauptgründe für das Scheitern von Tradern herausgearbeitet. Dabei war ein ganz wesentlicher Punkt die zu geringe Kapitaldecke. Ich möchte diesen wirklich wichtigen Aspekt genauer beleuchten und ausführen, da sonst falsche Schlüsse gezogen werden könnten. Die Kapitaldecke entscheidet darüber, wie viel Fehler- und Schwankungstoleranz ein Trader hat. Das bedeutet jedoch keinesfalls, dass man zwingend ein großes Konto im tief 6-stelligen Bereich benötigt, um erfolgreich zu traden. Genauso wenig, wie man sicher Gewinne macht, wenn das Konto groß ist, macht man sicher Verluste, wenn das Konto klein ist.

Was aber wichtig ist: der Ansatz muss fundiert sein und zu den limitierenden Faktoren des Traders passen. Genau hier machen viele einen kapitalen Fehler, wenn sie einfach irgendeinen Ansatz erlernen oder entwickeln, der aber weder für ihre mentale Konstitution, noch für ihre Kontokapazitäten passt. Wer ein kleines Konto handelt ist effektiv näher an der "Null", als jemand mit einem großen Konto. Zudem sind diese Trader meist auch unerfahrener. Beides wirkt wie ein emotionaler Brandbeschleuniger und lässt Trader schneller inkonsequent werden. Zudem kann ein kleines Konto eben auch nur begrenzte Schwankungen aushalten. Zuletzt muss natürlich noch bedacht werden, dass die prozentuale Performance bei einem kleinen Konto ungleich größer sein muss. Während bei einem Kontovolumen von 1 Million 6 Prozent p.a. genügen, um davon Leben zu können, muss ein Trader mit einem 15k-30k Konto hohe zweitellige Prozent-Renditen per anno erzielen, damit er sich ein Vermögen aufbauen kann. Darum ist das Anforderungsprofil an den Ansatz, mit dem das kleine Konto gehandelt werden soll, so hoch, dass nur ganz wenige Strategien diesen erfüllen.

Ich fasse das Anforderungsprofil noch einmal zusammen:

1. stetig positiv über mindestens 3 Dekaden

2. Hohe Trefferquote (für Psyche wichtig)

3. Hohe Auszahlungsquote (somit nicht anfällig für Veränderungen)

4. fundamentaler Basiseffekt (nur das funktioniert über Jahrzehnte)

5. Hoher durchschnittlicher Gewinn p.a. (deutlich 5stellig)

6. zeitschonende und nebenberufliche Umsetzbarkeit

All diese Kriterien erfüllt unser RW Striker Portfolio, welches ideal für Trader ist, die ein kleines Konto groß traden wollen, dabei aber keine allzu großen Schwankungen hinnehmen möchten und zudem eine sehr zeitschonende Umsetzung wünschen.

Hinweis: Alle nachfolgenden Zahlen und Performance-Daten beziehen sich auf die Umsetzung mit standardmäßig einem Kontrakt. Dafür benötigt es eine Kontogröße von 25-30.000 Dollar. Wer zum Beispiel nur 15k als Kontovolumen hat, kann den Ansatz zum Beispiel mit CFD's oder Hebezertifikaten herunter skalieren (handelt also zum Beispiel nur die Hälfte pro Trade).

48.441$ Gewinn p.a., über 78% Trefferquote und kein Verlustjahr!

Am wichtigsten ist für mich, dass der historische Maximal Draw Down deutlich kleiner ist, als meine Kontokapitalisierung. So ist unser RW Striker Portfolio optimal für Trader, die mit einer Kapitaldecke von 15-30.000 € (oder Dollar) handeln. Denn der maximale Draw Down lag hier bei etwas über 21.000$. Die Schwankungen sind also gering und das über die gesamte Historie. Zudem ist der Ansatz nur 5% der Zeit im Markt. Das ist insofern wichtig, als ein Trader mit wenig Kapital realistisch betrachtet jeden Dollar im Verlauf des Jahres mehrfach einsetzen muss. Wenn das Kapital dann, wie beim RW Striker, 95% der Zeit zur Verfügung steht, ist dies ein enormer Vorteil. Der durchschnittliche Gewinn pro Trade sollte idealerweise im hohen dreistelligen oder gar vierstelligen Bereich liegen. Im RW Striker sind es 1764$ durchschnittlich pro Trade (alles auf 1 Future gerechnet, kann aber auch mit Hebelzertifikaten umgesetzt werden). Das bedeutet pro Jahr einen durchschnittlichen Gewinn von 48.441$ (wie gesagt, bezogen auf standardmäßig 1 Kontrakt bei allen Trades). Schließlich ist der Faktor Zeit noch wichtig. Immer wieder erlernen Trader Ansätze, für die sie in Vollzeit am Rechner sitzen müssen (Orderbuch-, Volumentrading im Intradaybereich), was gar nicht dauerhaft umsetzbar ist, es sei denn, man quittiert seinen Job ins blaue hinein. Alle meine Ansätze - so auch RW Striker - sind super zeitschonend umsetzbar (i.d.R weniger als 5 Minuten pro Trade) und lassen sich bequem nebenberuflich handeln.

Das RW Striker Portfolio umfasst 39 Setups, die saisonal-zyklische, wie auch Trend-Strategien beinhalten. Damit ist bereits eine ordentliche Streuung gegeben. Die hier enthaltenen Strategien haben außergewöhnlich hohe Treffer- und Auszahlungsquoten (Gewinn je Trade), schwanken dabei aber nur geringfügig (minimaler Draw Down), so dass sich der Ansatz auch für Trader mit kleinen Konten optimal umsetzen lässt. Trefferquoten sind zwar überhaupt nicht aussagekräftig hinsichtlich der Rentabilität eines Ansatzes, machen die Umsetzung aber angenehmer und sprechen in Kombination mit hohen Auszahlungsquoten (Gewinn/Trade) dafür, dass ein fundamentaler Basiseffekt zugrunde liegt. Skalierbarkeit ist gegeben und besonders auch mit Hebelzertifikaten möglich, wenn jemand beispielsweise lediglich 15.000 € zur Verfügung hat. Schließlich ist es auch von Vorteil, wenn die Sharpe Ratio (annual) einen relativ hohen Wert aufweist, da das für geringe Standardabweichungen bei den Trade-Serien spricht. Die Abhängigkeit von einzelnen Ausreißern, die extrem viel verdienen, ist dann gering, sondern die Ergebnisse der Trades sind ähnlich groß, so dass die Performance auf breiten Schultern getragen wird.

