Topcon Positioning Systems hat bekannt gegeben, dass Ray O'Connor, President und Chief Executive Officer, im September 2025 nach über drei Jahrzehnten außergewöhnlicher Führung in den Ruhestand treten wird. O'Connor wird mit Wirkung zum 1. September 2024 in die Rolle des Vorsitzenden des Verwaltungsrats von Topcon Positioning Systems wechseln und das Führungsteam in diesem wichtigen Übergangsjahr beraten und unterstützen.

Nachfolger von O'Connor als President und CEO ist Ivan Di Federico, der derzeit als Executive Vice President und Chief Strategy Officer für Topcon Positioning Systems tätig ist. Nach zwei Jahrzehnten im Unternehmen wird Di Federico seine neue Rolle am 1. September 2024 antreten.

"Es war ein echtes Privileg, Topcon Positioning Systems in den letzten drei Jahrzehnten zu leiten und das unglaubliche Wachstum und die Entwicklung des Unternehmens mitzuerleben", sagte Ray O'Connor. "Ich bin sehr stolz auf das, was unser Team erreicht hat, und zuversichtlich, dass Ivan die richtige Führungskraft ist, um das Unternehmen in die Zukunft zu führen. Sein einschlägiges technisches Fachwissen, sein strategischer Weitblick und seine Erfolgsbilanz beim Vorantreiben von Innovationen machen ihn zur idealen Wahl, um das Unternehmen durch das nächste Wachstums- und Erfolgskapitel zu führen."

Unter der Führung von O'Connor hat Topcon Positioning Systems ein dramatisches organisches Wachstum und eine Expansion in neue Märkte und Produktlinien erlebt. Während seiner Amtszeit war er für zahlreiche wichtige Akquisitionen sowie für die Expansion in die Bereiche GNSS, Funkgeräte, Maschinenautomatisierung sowie globale Positionierungssoftware und Workflow-Lösungen für die Bau- und Präzisionslandwirtschaft verantwortlich.

"Ray hat durch seine zahlreichen Patente, die von seiner Produktvision und Anwendungserfahrung inspiriert sind, einen bedeutenden Beitrag zur globalen Positionierungsindustrie geleistet ich fühle mich geehrt, seine Nachfolge als President und CEO von Topcon Positioning Systems anzutreten", sagte Ivan Di Federico. "Ray hat ein außergewöhnliches Unternehmen und ein talentiertes Team aufgebaut, und ich freue mich darauf, auf diesem starken Fundament aufzubauen, um Innovation und Wachstum weiter voranzutreiben. Ich bin zuversichtlich, dass unser strategischer Fokus, unsere operativen Spitzenleistungen und erstklassigen Lösungen das Unternehmen für weiteren Erfolg positionieren werden, während wir uns in einer zunehmend komplexen und sich schnell entwickelnden Marktlandschaft bewegen."

Zusätzlich zum Führungswechsel gab Topcon auch bekannt, dass Philip Thach mit Wirkung zum 1. September 2024 zum Executive Vice President (EVP) Chief Operating Officer und EVP Chief Financial Officer befördert wird. Thach kam 2018 als CFO zu Topcon und war maßgeblich an der Entwicklung von Finanzkontrollen, strategischer Planung und betrieblicher Effizienz beteiligt.

Die Ankündigung dieser Führungswechsel spiegelt das Engagement von Topcon für einen durchdachten und gut geplanten Nachfolgeprozess wider, der einen reibungslosen Übergang und eine anhaltende Dynamik für das Unternehmen gewährleisten wird, während gleichzeitig die kundenorientierte Kultur und die Werte des Unternehmens erhalten bleiben. Mit einem starken Führungsteam ist Topcon in der Lage, auf seiner Geschichte der Innovation und Marktführerschaft aufzubauen.

Weitere Information zu Topcon Positioning Systems finden Sie unter topconpositioning.com.

Über Topcon Positioning Systems

Topcon Positioning Systems ist ein branchenführender Entwickler, Hersteller und Vertreiber von Präzisionsmess- und Workflow-Lösungen für den globalen Bau-, Geodaten- und Landwirtschaftsmarkt. Topcon Positioning Systems hat seinen Hauptsitz in Livermore, Kalifornien, USA topconpositioning.com, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram ). Der europäische Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Zoetermeer, Niederlande. Die Topcon Corporation topcon.com wurde 1932 gegründet und wird an der Tokioter Börse (7732) gehandelt.

