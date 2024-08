PARSIPPANY, New Jersey, Aug. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Simtra BioPharma Solutions, ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (Contact Development and Manufacturing Organization, CDMO), das auf sterile Injektionsmittel spezialisiert ist, freut sich, die Ernennung von Dr. Lidia Serina, Ph.D., zur Leiterin der Entwicklungsabteilung bekanntzugeben.



Dr. Serina verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der globalen Pharmabranche und hatte leitende Führungspositionen in Europa und Nordamerika inne. Sie ist eine äußerst versierte Führungskraft in der Pharmabranche, die für ihre strategische Vision, ihren Führungsscharfsinn und ihre außergewöhnliche Fähigkeit bekannt ist, Hochleistungskulturen in großen Teams unter komplexen und herausfordernden Bedingungen voranzutreiben.

Vor ihrem Eintritt bei Simtra war Dr. Serina Vice President und Visp Biologics Site Head bei der Lonza AG in der Schweiz und hatte außerdem leitende Positionen bei Curevac, GlaxoSmithKline und Sanofi Pasteur in den Bereichen Impfstoffforschung und -entwicklung, Qualitätskonformität, pharmazeutische Herstellung und Lieferkettenmanagement inne.

Ray Guidotti, Chief Operating Officer von Simtra BioPharma Solutions, kommentierte die Ernennung wie folgt: "Wir freuen uns sehr, Dr. Lidia Serina in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen. Ihre umfassende Erfahrung in der Pharmabranche und ihre nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Förderung von operativer Exzellenz und kommerziellem Wachstum machen sie zur idealen Führungskraft für die Leitung unseres Geschäftsbereichs Development Services. Unter der Führung von Dr. Serina sind wir zuversichtlich, dass wir ein leistungsstarkes klinisches Unternehmen aufbauen und unsere ehrgeizigen Wachstumsziele erreichen können."

Dr. Serina zeigte sich begeistert, Simtra beizutreten: "Ich freue mich, Simtra BioPharma Solutions in einer so entscheidenden Phase seiner Wachstumsgeschichte beizutreten. Ich freue mich darauf, mit dem talentierten Team von Simtra zusammenzuarbeiten, um unsere Entwicklungsdienstleistungen weiter zu verbessern und innovative Lösungen zu liefern, die den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden."

Dr. Serina hat einen Doktortitel in Biochemie von der Universität Paris 7 und dem Institut Pasteur und hat ihre Postdoc-Forschung in Krebsgenetik am Cold Spring Harbor Laboratory abgeschlossen.

Simtra BioPharma Solutions hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen zusammenzuarbeiten, um sie bei der Entwicklung eines injizierbaren Produkts und eines Herstellungsverfahrens zu unterstützen, damit sie ein Qualitätsprodukt auf den Markt bringen und ihre Vermarktungsziele erreichen können. Mit der Ernennung von Dr. Serina ist das Unternehmen gut aufgestellt, um seinen Erfolgskurs und seine Innovationskraft auf dem Markt für sterile Injektionspräparate fortzusetzen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Rhonda Luniak, Director of Communications, Simtra BioPharma Solutions, rjluniak@simtra.com, 303.406.8743

Über Simtra BioPharma Solutions:

Als führendes, unabhängiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen mit mehr als 65 Jahren Erfahrung in der Herstellung steriler Injektionsmittel bietet Simtra BioPharma Solutions erstklassige cGMP-konforme sterile Abfüllung und Endbearbeitung, technisches Know-how, hochwertigen Service und einen einzigartigen kooperativen Ansatz zur Unterstützung der strategischen Ziele unserer Kunden.

Biotechnologie- und Pharmaunternehmen arbeiten mit uns zusammen, wenn sie ihr Molekül auf den Markt bringen wollen, sei es, um eine Innovation weltweit einzuführen, eine Formulierung zu verbessern oder proaktiv Risiken zu minimieren, um ihr Geschäft auszubauen.

Unsere Teams aus langjährigen Experten bieten maßgeschneiderte, flexible Lösungen, um unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Produktziele konsequent und in höchster Qualität zu erreichen, damit sie in die Hände der Patienten gelangen, die sie am dringendsten benötigen.