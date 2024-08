Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?cxd=51395_661629&gclid=%5bgclid%5d&utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_appgtm2_gy2_retail&retailleadsource=na_na_tmbtbr25) ("Vantage"), ein führender Multi-Asset-Broker, freut sich, mehrere Kopiermodi in der Vantage-App einzuführen, die Händlern mehr Flexibilität bieten, um ihre Kopiergeschäfte zu diversifizieren und ihre Handelsstrategien zu verfeinern. Dieses aufregende Update unterstreicht das Engagement von Vantage, innovative Tools bereitzustellen, die Händlern aller Erfahrungsstufen helfen.Die Copy-Trading-Funktion von Vantage wurde sowohl für diejenigen entwickelt, die sich von traditionellen Bürojobs lösen wollen, als auch für erfahrene Händler, die nach dynamischeren Handelsmethoden suchen, und umfasst nun zwei zusätzliche Modi, um verschiedenen Risikobereitschaften gerecht zu werden.Für risikoscheue Händler, die einen kontrollierteren Ansatz bevorzugen, bietet der Fixed-Lots-Modus die Möglichkeit, ein bestimmtes Volumen für jeden kopierten Handel festzulegen, um eine größere Konsistenz zu erreichen. Der Fixed-Multiple-Modus ist für diejenigen gedacht, die ihre Strategien dynamisch an die Marktbedingungen anpassen möchten, indem sie die ursprüngliche Ordergröße mit einem vorher festgelegten Faktor multiplizieren, was bedeutet, dass sie ihr Risiko effektiver steuern können.Diese neuen Modi stellen einen bedeutenden Fortschritt dar, da sie Händlern, die unter Zeitdruck stehen und unterschiedliche Risikopräferenzen haben, eine breite Palette von Handelsoptionen bieten.Lian J, User Growth Director für die Vantage App, kommentierte: "Mit mehr Möglichkeiten, den Handel zu kopieren, geben wir unseren Nutzern die Möglichkeit, ihre finanzielle Zukunft durch hochdiversifizierte Portfolios selbst in die Hand zu nehmen. Wir glauben, dass die Kopierverfahren der Schlüssel zu dieser Zukunft sind.Es hilft den Händlern, ihre Risiken zu steuern und ihre Gewinne zu maximieren."Das Team setzt sein Engagement für die Verbesserung der Vantage App fort und hat außerdem die Benutzeroberfläche erheblich verbessert, die Suchfilter erweitert, um die idealen Trader zusammenzubringen, und eine neue Reihe von Videoanleitungen veröffentlicht, um die Kunden zu informieren."Die Befähigung von Händlern durch Bildung ist ein Kernprinzip von Vantage. Wir haben erkannt, wie wichtig ein benutzerfreundliches Copy-Trading-Erlebnis ist, und haben eine neue Videoreihe gestartet, die speziell entwickelt wurde, um Händlern bei der Navigation durch unsere App und ihre Copy-Trading-Funktionen zu helfen."Laden Sie noch heute die Vantage App (https://vfxapp.onelink.me/UxDH/PRRelease24) herunter, um diese neuen Funktionen zu entdecken und Ihr Handelserlebnis zu verbessern.Informationen zu VantageVantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?cxd=51395_661629&gclid=%5bgclid%5d&utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_appgtm2_gy2_retail&retailleadsource=na_na_tmbtbr25) (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Contracts for Difference (CFDs) bietet, darunter Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit mehr als 14 Jahren Markterfahrung ist Vantage mehr als nur ein Broker und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte App für den mobilen Handel (https://vfxapp.onelink.me/UxDH/PRRelease24) und eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die es Kunden ermöglicht, Handelschancen zu nutzen. Laden Sie die Vantage App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantageRISIKOWARNUNG: Der CFD-Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Sie könnten mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2480998/PR_Hero_Image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-copy-trading-fuhrt-mehrere-kopiermodi-ein-um-die-chancen-zu-maximieren-302231045.htmlPressekontakt:Gwyneth Yeo,Gwyneth.Yeo@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089257/100922346