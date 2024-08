Kurse um 10 Euro waren für die Aktie der The Platform Group (TPG) im ersten Anlauf Mitte Juni 2024 offenbar noch eine Spur zu hoch. Seitdem konsolidiert die Notiz des im E-Commerce beheimateten Software-Unternehmens, ohne dabei jedoch übermäßig viel an Chart-Terrain abgegeben zu haben. Tatsächlich baut der Titel nun sogar wieder Stärke auf. Hauptgrund: Die ... The post The Platform Group: Tür auf für höhere Kurse appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...