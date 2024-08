FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - WARTEN AUF NVIDIA - Auch am zweiten Handelstag der Woche dürfte sich am deutschen Aktienmarkt zunächst nicht viel tun. Stagnation auf hohem Niveau ist am Dienstagmorgen das Motto der Stunde nach der zurückliegenden dreiwöchigen Kurs-Rally. Diese hatte den Dax bis nahe an das Rekordhoch von Mitte Mai geführt. Der Broker IG taxierte den Dax am Dienstag rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels moderat höher auf 18.650 Punkte. Am Vortag war der deutsche Leitindex mangels Impulsen auf der Stelle getreten, die Kursausschläge der Einzelwerte blieben weitgehend überschaubar. "Das Motto der Stunde lautet an den Börsen aktuell 'Abwarten'", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Die Börsenumsätze der 40 Dax-Titel seien am Vortag so gering gewesen wie sonst nur um die Jahreswende oder an Feiertagen in den USA. "Das zeigt, wie groß die Angst, sich auf der falschen Seite zu positionieren, aktuell ist", lautet die Einschätzung des Marktexperten. So warten Investoren vor allem auf Quartalszahlen des Chipkonzerns Nvidia zur Wochenmitte. Die Resultate des Spezialisten für Computerchips für KI-Anwendungen haben Signalwirkung für die gesamte Branche.

USA: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Zum Start in die neue Woche haben die US-Börsen überwiegend Verluste verzeichnet. Vor allem Technologiewerte hatten das Nachsehen. Lediglich der Dow Jones Industrial stemmte sich gegen die am Montag etwas trübere Stimmung. Zum Börsenschluss verbuchte der Leitindex ein Plus von 0,16 Prozent auf 41.240,52 Punkte. Für den S&P 500 ging es um 0,32 Prozent auf 5.616,84 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,04 Prozent auf 19.516,44 Zähler.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag abermals keine gemeinsame Richtung gefunden. Die Blicke bleiben auf Quartalszahlen des Chipkonzerns Nvidia gerichtet, die zur Wochenmitte anstehen und an den Börsen Asiens dann am Donnerstag verarbeitet werden können. Der Nikkei 225 in Japan legte um 0,1 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel zuletzt um 0,3 Prozent und auf dem chinesischen Festland büßte der CSI 300 mit den 300 dort wichtigsten Aktien 0,4 Prozent ein.



DAX 18617,02 -0,09%

XDAX 18630,55 0,06%

EuroSTOXX 50 4896,69 -0,25%

Stoxx50 4491,01 -0,08%



DJIA 41240,52 0,16%

S&P 500 5616,84 -0,32%

NASDAQ 100 19516,44 -1,04%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 134,14 -0,04%

DEVISEN:





Euro/USD 1,1169 0,07%

USD/Yen 144,72 0,14%

Euro/Yen 161,64 0,20%



ROHÖL:





Brent 81,33 -0,10 USD WTI 77,23 -0,19 USD °



