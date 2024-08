The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.08.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.08.2024



ISIN Name

US254687FK79 WALT DISNEY 19/24

DE000DL19VN5 DT.BANK ANL 20/24

CH1148266195 SYNGENTA FIN. 21/24

DE000LB2BT53 LBBW FZA 22/24

XS2530437339 KWG GR.HLDGS 22/24

DE000A351MW6 KRED.F.WIED.23/33 MTN

DE000A2GSR05 WI BANK HESS IS.19/24

